Dinç uyanmanın gizli formülü ortaya çıktı! Uzmanlar anlattı

Düzenleme: Sariye Nur Dönmez
Dinç uyanmanın gizli formülü ortaya çıktı! Uzmanlar anlattı

Günümüzün hızlı temposunda sağlıklı bir uyku, hem beden hem de zihin için vazgeçilmez bir ihtiyaç. Ancak modern yaşamın getirdiği stres, ekran bağımlılığı ve düzensiz alışkanlıklar, milyonlarca insanın uyku kalitesini baltaladı. Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanlar, derin ve dinlendirici bir uyku için uygulanabilir öneriler sundu. Peki, sağlıklı uyku nasıl mümkün olur? İşte uzmanların rehberliğinde daha iyi geceler için ipuçları…

Uyku, fiziksel ve zihinsel sağlığın temel taşlarından biri. 2022’de Sleep dergisinde yayımlanan bir araştırma, düzenli ve kaliteli uykunun bağışıklığı güçlendirdiğini, hafızayı iyileştirdiğini ve depresyon riskini azalttığını ortaya koydu.

Günde 7-9 saat uyuyan bireylerin, uyumayanlara kıyasla kalp hastalığı riskinin %20 daha düşük olduğu belirlendi.

ABD’deki Harvard Tıp Fakültesi’nden uyku uzmanı Dr. Charles Czeisler, “Uyku, vücudun kendini onardığı bir süreç. Eksikliği, obeziteden diyabete kadar birçok sorunu tetikleyebilir” dedi.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden nörolog Prof. Russell Foster ise, “Modern yaşam, biyolojik saatimizi bozuyor. Mavi ışık, kafein ve düzensiz rutinler, uykunun en büyük düşmanları” uyarısında bulundu.

2023’te Nature Communications dergisinde yer alan bir çalışma, uyku öncesi ekran kullanımının melatonin üretimini %22 oranında baskıladığını ve uykuya dalma süresini uzattığını gösterdi.

uyk-3clq-cover.webp

SAĞLIKLI UYKU İÇİN UZMAN ÖNERİLERİ

Uzmanlar, daha iyi bir uyku için şu pratik adımları tavsiye etti:

Düzenli Uyku Rutini: Her gün aynı saatte yatıp kalkarak biyolojik saatinizi dengeleyin.

Ekranlardan Uzak Durun: Yatmadan en az 1 saat önce telefon, tablet ve bilgisayarı bırakın.

Doğru Ortam: Karanlık, sessiz ve serin bir oda (18-22°C) uykuyu teşvik eder.

Kafein ve Alkol Sınırı: Öğleden sonra kafein tüketimini kesin; alkolü ise yatmadan 3 saat önce bırakın.

Rahatlama Teknikleri: Meditasyon, derin nefes veya ılık bir duş, zihni uykuya hazırlar.

Kanada’daki Toronto Üniversitesi’nden Dr. Colleen Carney, “Uyku öncesi hafif bir atıştırmalık, örneğin badem veya muz, serotonin üretimini artırarak uykuya geçişi kolaylaştırabilir” dedi.

Sağlıklı uyku için kritik öneriler!Sağlıklı uyku için kritik öneriler!

UZMAN GÖRÜŞLERİ: UYKUYA YATIRIM ŞART

Dr. Czeisler, “Uyku, lüks değil, bir zorunluluk. Gün içinde daha üretken ve mutlu olmak istiyorsanız, gecelerinize özen gösterin” dedi.

Prof. Foster ise teknolojinin etkisine dikkat çekti:

“Akıllı telefonlar yatak odasından çıkarılmalı. Mavi ışık, beyne ‘uyanık kal’ sinyali gönderiyor.”

ABD’deki Ulusal Uyku Vakfı’ndan Dr. Kristen Knutson da ekledi:

“Kısa bir öğle uykusu (20-30 dakika) bile gün içindeki yorgunluğu azaltabilir, ama akşam uykusunu bozmamalı.”

sabahlari-dinc-uyanmak.webp

KÜÇÜK ADIMLARLA BÜYÜK DEĞİŞİM

Sağlıklı uyku, sadece fiziksel dinlenmeden ibaret değil; zihinsel berraklık ve duygusal denge de sundu.

2024’te Journal of Sleep Research dergisinde yayımlanan bir çalışma, uyku düzenine geçen bireylerin stres seviyelerinin %15 azaldığını ve yaşam kalitelerinin yükseldiğini gösterdi.

Kalitesiz uyku şeker ve kalp hastalıklarına neden oluyor! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılarKalitesiz uyku şeker ve kalp hastalıklarına neden oluyor! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

UYKUNUZU GERİ KAZANIN

Bilimsel bulgular ve uzmanlar, sağlıklı uykunun ulaşılabilir olduğunu söyledi. Düzenli bir rutin, teknoloji detoksu ve rahat bir ortamla gecelerinizi yeniden yapılandırabilirsiniz.

Bayram ziyaretlerinin ruhsal faydaları gibi, iyi bir uyku da bedeniniz ve zihniniz için bir hediye.

Son Haberler
Derbiyi kulübeden izleyen Immobile Beşiktaş’tan ayrılacak mı?
Derbiyi kulübeden izleyen Immobile Beşiktaş’tan ayrılacak mı?
İki ülke arasında ortalık karışacak gibi! Gerilim tırmanıyor: Güçlü darbe yiyecekler
İki ülke arasında ortalık karışacak gibi! Gerilim tırmanıyor: Güçlü darbe yiyecekler
Ünlü kayak merkezinde bayram sefası cefaya dönüştü! Kabusu yaşadılar
Ünlü kayak merkezinde bayram sefası cefaya dönüştü! Kabusu yaşadılar
Ankara'yı karıştıracak kulis… AKP’de yargı gerilimi! Erdoğan bu sözleri duyarsa…
Ankara'yı karıştıracak kulis… AKP’de yargı gerilimi! Erdoğan bu sözleri duyarsa…
Diz ağrısı sessiz tehlike mi? İşin uzmanları anlatıyor
Diz ağrısı sessiz tehlike mi? İşin uzmanları anlatıyor