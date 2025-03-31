Dinç uyanmanın gizli formülü ortaya çıktı! Uzmanlar anlattı

Uyku, fiziksel ve zihinsel sağlığın temel taşlarından biri. 2022’de Sleep dergisinde yayımlanan bir araştırma, düzenli ve kaliteli uykunun bağışıklığı güçlendirdiğini, hafızayı iyileştirdiğini ve depresyon riskini azalttığını ortaya koydu.

Günde 7-9 saat uyuyan bireylerin, uyumayanlara kıyasla kalp hastalığı riskinin %20 daha düşük olduğu belirlendi.

ABD’deki Harvard Tıp Fakültesi’nden uyku uzmanı Dr. Charles Czeisler, “Uyku, vücudun kendini onardığı bir süreç. Eksikliği, obeziteden diyabete kadar birçok sorunu tetikleyebilir” dedi.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden nörolog Prof. Russell Foster ise, “Modern yaşam, biyolojik saatimizi bozuyor. Mavi ışık, kafein ve düzensiz rutinler, uykunun en büyük düşmanları” uyarısında bulundu.

2023’te Nature Communications dergisinde yer alan bir çalışma, uyku öncesi ekran kullanımının melatonin üretimini %22 oranında baskıladığını ve uykuya dalma süresini uzattığını gösterdi.

SAĞLIKLI UYKU İÇİN UZMAN ÖNERİLERİ

Uzmanlar, daha iyi bir uyku için şu pratik adımları tavsiye etti:

Düzenli Uyku Rutini: Her gün aynı saatte yatıp kalkarak biyolojik saatinizi dengeleyin.

Ekranlardan Uzak Durun: Yatmadan en az 1 saat önce telefon, tablet ve bilgisayarı bırakın.

Doğru Ortam: Karanlık, sessiz ve serin bir oda (18-22°C) uykuyu teşvik eder.

Kafein ve Alkol Sınırı: Öğleden sonra kafein tüketimini kesin; alkolü ise yatmadan 3 saat önce bırakın.

Rahatlama Teknikleri: Meditasyon, derin nefes veya ılık bir duş, zihni uykuya hazırlar.

Kanada’daki Toronto Üniversitesi’nden Dr. Colleen Carney, “Uyku öncesi hafif bir atıştırmalık, örneğin badem veya muz, serotonin üretimini artırarak uykuya geçişi kolaylaştırabilir” dedi.

Sağlıklı uyku için kritik öneriler!

UZMAN GÖRÜŞLERİ: UYKUYA YATIRIM ŞART

Dr. Czeisler, “Uyku, lüks değil, bir zorunluluk. Gün içinde daha üretken ve mutlu olmak istiyorsanız, gecelerinize özen gösterin” dedi.

Prof. Foster ise teknolojinin etkisine dikkat çekti:

“Akıllı telefonlar yatak odasından çıkarılmalı. Mavi ışık, beyne ‘uyanık kal’ sinyali gönderiyor.”

ABD’deki Ulusal Uyku Vakfı’ndan Dr. Kristen Knutson da ekledi:

“Kısa bir öğle uykusu (20-30 dakika) bile gün içindeki yorgunluğu azaltabilir, ama akşam uykusunu bozmamalı.”

KÜÇÜK ADIMLARLA BÜYÜK DEĞİŞİM

Sağlıklı uyku, sadece fiziksel dinlenmeden ibaret değil; zihinsel berraklık ve duygusal denge de sundu.

2024’te Journal of Sleep Research dergisinde yayımlanan bir çalışma, uyku düzenine geçen bireylerin stres seviyelerinin %15 azaldığını ve yaşam kalitelerinin yükseldiğini gösterdi.

Kalitesiz uyku şeker ve kalp hastalıklarına neden oluyor! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

UYKUNUZU GERİ KAZANIN

Bilimsel bulgular ve uzmanlar, sağlıklı uykunun ulaşılabilir olduğunu söyledi. Düzenli bir rutin, teknoloji detoksu ve rahat bir ortamla gecelerinizi yeniden yapılandırabilirsiniz.

Bayram ziyaretlerinin ruhsal faydaları gibi, iyi bir uyku da bedeniniz ve zihniniz için bir hediye.