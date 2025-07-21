Dinçer Azaphan'dan Hakan Çalhanoglu açıklaması

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu’nun olası transferi gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Inter forması giyen milli yıldızın, Galatasaraylı iş insanı Dinçer Azaphan ile görüşeceği yönündeki iddialar büyük yankı uyandırmıştı.

"DİNÇER AZAPHAN: HAKAN İLE SIK SIK GÖRÜŞÜYORUZ"

Galatasaray camiasına yakınlığıyla bilinen iş insanı Dinçer Azaphan, çıkan haberlerin ardından spor muhabiri Serhan Türk’e açıklamalarda bulundu. Azaphan, Hakan Çalhanoğlu ile görüşeceği iddialarına şu sözlerle yanıt verdi:

“Hakan Çalhanoğlu hemşehrimdir. Yakın zamanda kaybettiğimiz babam Tuncay Azaphan için taziye ziyaretine gelecektir. Bu durumun transfer gündemiyle ilişkilendirilmesini anlayamıyorum. Zaten Hakan ile sık sık görüşüyoruz.”