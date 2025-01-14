Dine, Hz. Muhammed'e ve Atatürk'ün annesine hakaret eden kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
Dine, Hz. Muhammed'e ve Atatürk'ün annesine hakaret eden kişi tutuklandı

Sosyal medyada yaptığı canlı yayınlarda Peygamber Efendimiz'e, dine ve Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'a hakaret ve küfürler yağdıran yayıncı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yayıncının kendisine gelen tepkilere "gidin şikayet edin" diyerek yanıt verdiği görüldü.

Sosyal medyada canlı yayın yapan Kartal Bulut D. adlı bir yayıncının, canlı yayınlarında Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, dine ve Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'a yönelik hakaret ve küfür yağdırdığı videolar tepki çekti.

Bunun üzerine Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Kartal Bulut D. hakkında gözaltı kararı çıkartılırken küfürbaz şahıs, adresine giden Güvenlik Şube Müdürlüğü güçleri tarafından gözaltına alındı.

Kendisine gelen tepkilere "gidin şikayet edin" diyerek yanıt verdiği de görülen Kartal Bulut D., emniyetteki ifadesinde yayın sıralarında alkol aldığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen küfürbaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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