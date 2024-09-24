Dingo köpeklerinin gizemi çözüldü: 3,000 yıllık fosil şaşırtıcı bağlantıları açığa çıkarttı

Avustralya’nın simgelerinden biri olan dingo, yeni bir arkeolojik araştırmanın sonucunda ilk kez Doğu Asya ve Yeni Gine'deki köpeklerle belirgin bağlar taşıdığı ortaya konuldu. Sidney Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bu çarpıcı çalışma, dingoların kökeninin Doğu Asya'dan Melanezyalılar aracılığıyla geldiğini ve önceki iddiaları, yani dingo köpeklerinin Hindistan veya Tayland'daki pariah köpeklerinden türediğini sorguluyor.

Önceki araştırmalar, dingo köpeklerinin kökenini Güney Asya'ya dayandırarak geleneksel morfometrik analizler kullanıyordu. Ancak, Nature Scientific Reports dergisinde yayımlanan bu yeni çalışma, antik dingo örnekleri üzerinde gerçekleştirilen gelişmiş 3D tarama ve geometrik morfometrik analizlerle, dingoların Japon köpekleri, Yeni Gine'nin “şarkı söyleyen köpekleri” ve Irian Jaya'nın yüksekland wild dog’u ile en çok benzerlik gösterdiğini kanıtlıyor.

Araştırma ekibinden Dr. Loukas Koungoulos, “Bu tartışmalı Avustralya yerli hayvanının kökenleri bir yüzyıldan fazla bir süredir tartışılıyor. Araştırmamız, dingo fosillerinin, Doğu Asya köpeği benzeri bir atadan yerel olarak evrimleştiğine dair ilk bağlantıları ortaya çıkardı” dedi.

Dr. Koungoulos, Lake Mungo ve Lake Milkengay'deki arkeolojik alanların, Avustralya'daki en eski dingo kanıtlarını barındırdığını belirtti. Ayrıca, ekip, modern dingoların eski atalarına göre daha büyük ve ince bir yapıya evrildiğini, ortalama 54 cm boyunda olduklarını ve bu boyutun günümüzdeki Güneydoğu Asya ve Melanezya akrabalarına çok daha yakın olduğunu keşfetti. Bu bulgular, dingoların evrimi hakkında daha fazla bilgi sağlayarak, bu benzersiz Avustralya türünü anlamamıza yardımcı oluyor.