Dini nikah yaptığı kadını silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Eylül'de Yenişehir Mahallesi Şinasi Caddesi'nde R.G'nin silahla vurulması üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Bu kapsamda çok sayıda güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, R.G'nin dini nikahla birlikte yaşadığı K.S'nin, Keykubat Mahallesi Güllübahçe Caddesi'ndeki arkadaşının evinde saklandığı bilgisine ulaştı.



Zanlı K.S, özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen K.S, emniyete götürüldü. (AA)