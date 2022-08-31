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Dini nikahlı eşini 51 yerinden bıçakladı! Gözaltına alınan şüpheli suç makinesi çıktı

İzmir’in Konak ilçesinde, dini nikahlı eşiyle kıskançlık meselesi yüzünden tartışan kadın ilk önce darp edildi, daha sonra 51 yerinden bıçaklandı. Durumu ağır olduğu öğrenilen tahlisiz kadın, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 05:14
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 05:16
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Dini nikahlı eşini 51 yerinden bıçakladı

Dini nikahlı eşini 51 yerinden bıçakladı! Gözaltına alınan şüpheli suç makinesi çıktı
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İzmir'in Konak ilçesinde Havva Çevirgen (20), iddiaya göre 4 ay önce dini nikahla birlikte yaşamaya başladığı E.D.'nin uyuşturucu madde kullandıktan sonra bıçaklı saldırısına uğradı. Çevirgen, rehin alındığı evde darbedilip, vücudunun çeşitli yerlerinden 51 bıçak darbesiyle yaralandı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Lale Mahallesi 2250 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre Diyarbakır'dan boşanma aşamasındaki eşini terk ederek 4 ay önce İzmir'e gelen Havva Çevirgen, E.D. (21) ile tanıştı. İkili kısa süre sonra imam nikahıyla birlikte yaşamaya başladı. Dün öğlen saatlerinde E.D. Havva Çevirgen'le birlikte bir arkadaşının evine giderek uyuşturucu madde kullandı. E.D., uyuşturucu maddenin de etkisiyle dini nikahlı eşi Havva Çevirgen'e kıskançlık nedeniyle saldırmaya başladı. Bunun üzerine Çevirgen, evden uzaklaşmak istedi. Ancak, Çevirgen'i önce darbeden E.D., daha sonra bıçakla rehin alarak evden gitmesini engelledi.

YARDIM ÇIĞLIKLARINI DUYAN KOMŞULARI POLİSE HABER VERDİ

Misafirliğe gittiği evde eşinin saldırısına uğrayan Çevirgen'in yardım çığlıklarını duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada E.D., elindeki bıçakla Çevirgen'i yaraladı. Yumruk ve tekme darbeleriyle yüzü-gözü tanınmayacak hale gelen Çevirgen, feryatlarına rağmen art arda bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli E.D. ise olay yerinden kaçtı.

VÜCUDUNDA 51 BIÇAK KESİĞİ SAPTANDI

Kısa süre sonra adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çevirgen, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrolde vücudunda 51 bıçak darbesi bulunduğu belirlenen Çevirgen, hayati tehlikesi nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

ÇOK SAYIDA SUÇTAN KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olay yerinden suç aleti ile birlikte kaçan E.D.'nin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Polisler yaptıkları araştırma sonucu E.D.'nin Buca ilçesine bağlı Çaldıran Mahallesi'ndeki bir adreste gizlendiği bilgisine ulaştı. Eve yapılan baskınla suç aleti bıçakla birlikte yakalanan E.D., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Burada yapılan kontrollerde şüpheli E.D.'nin cinsel saldırı, gasp, kasten adam öldürmeye teşebbüs gibi suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA /İHA)

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Adalet
31.08.2022 05:19
Serbest kalır bu ülkede hak adelet hukuk yok göz göre göre kadınları katlediyorlar bu ülkede adalet zengine çalışiyor yada böyle katil sapıklara bu iktidar umarım ilk seçimde gidecek ülke huzura erece  
 
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