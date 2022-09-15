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Dini nikahlı eski eşini vuran şahıstan şok sözler: Bu fragmandı, daha cehennemi yaşayacaksın

Ayrıldığı dini nikahlı eşini silahla vurduktan sonra kaçan şüpheli, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla 4 gün sonra yakalandı. Sağlık kontrolüne getirilen şahıs, burada vurduğu kadını tehdit ederek, "Bu fragmandı. Daha cehennemi yaşayacaksın" dedi.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 16:22
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Dini nikahlı eski eşini vuran şahıstan şok sözler: Bu fragmandı, daha cehennemi yaşayacaksın

Dini nikahlı eski eşini vuran şahıstan şok sözler: Bu fragmandı, daha cehennemi yaşayacaksın
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Şinasi Caddesi üzerinde geçtiğimiz pazartesi günü gece saatlerinde meydana gelen olayda K.S., ayrıldığı dini nikahlı eşi R.G.’yi silahla vurdu. K.S. olayın ardından kiraladığı araçla kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı R.G. ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri de kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ARKADAŞININ EVİNDE SAKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın gerçekleştiği yerden itibaren güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Şüpheli K.S.’nin Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi Güllübahçe Caddesi üzerinde bir arkadaşının evinde saklandığını tespit eden cinayet dedektifleri, özel harekat polislerinin de katılımı ile operasyon düzenledi. Eve giren ekipler, K.S.’yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

YARALADIĞI KADINA TEHDİTLER SAVURDU

Gözaltına alınan K.S., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından asayiş şubeye götürüldü. Şahıs bur sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına hakaret ederek, vurduğu kadına da, ""Bu fragmandı. Daha cehennemi yaşayacaksın. Bekleyin oğlum bekleyin" dedi.

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