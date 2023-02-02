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Dini vakıftaki tacizci müdüre hapis cezası. 14 yaşındaki bir çocuğu cinsel istismara maruz bıraktığı ortaya çıkmıştı

Dini vakıfta taciz skandalına ilişkin davadan karar çıktı. 30 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan İşrak Vakfı Müdürü, 2 ayrı suçtan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 04:37
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Dini vakıftaki tacizci müdüre 20 yıl hapis

Dini vakıftaki tacizci müdüre hapis cezası. 14 yaşındaki bir çocuğu cinsel istismara maruz bıraktığı ortaya çıkmıştı
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İşrak Vakfı'nda taciz skandalında yeni bir gelişme yaşandı.

14 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan vakıf müdürü dün son kez savunması alınarak hakim karşısına çıktı.

16 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşen ve tv100 muhabiri Devrim Tosunoğlu'nun ortaya çıkardığı kamera kayıtlarına yansıyan olaylara göre, erkek çocuğunu konuşma bahanesiyle odasına çağırıp kapıyı kilitledikten sonra 9 dakika boyunca tacizde bulunan vakıf müdürü için verilen ceza belli oldu.

13 yıldan 30 yıla kadar hapsi istenen İşrak Vakfı müdürü hakkında, 2 ayrı suçtan 20 yıl hapis cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

Bahsi geçen tarihe ait kamera kayıtlarının ardından yapılan incelemede, vakıf müdürünün 14 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmış, savcılığın olayın üzerine gitmesiyle olay derinleşmişti.

Çocuğun ailesinin yaşananları reddetmesi ve olaydan şikayetçi olmamasına rağmen olayın peşine bırakmayan savcılık, daha da iğrenç detaylara ulaşmıştı.

Pedagog eşliğinde ifadesi alınan 14 yaşındaki mağdur çocuk, yaşananları itiraf etmiş, duruma defalarca maruz kaldığını ve diğer çocuklarında tacize uğradığını söylemişti.

Olayın ortaya çıkmasının ardından vakıf, internet sitesini kapatarak sessizliğe bürünmüştü.

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