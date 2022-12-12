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  • AKP'li yetkili canlı yayında Erdoğan'ın oy oranını açıkladı.Dinleyenler Atma kardeş kalede Muslera var dediler

AKP'li yetkili canlı yayında Erdoğan'ın oy oranını açıkladı.Dinleyenler Atma kardeş kalede Muslera var dediler

Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan AKP MYKY üyesi Emre Celil Ayvalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son anketlerdeki oy oranının yüzde 52 olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 13:40
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Dinleyenler Atma kardeş kalede Muslera var dediler . AKP'li yetkili canlı yayında Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

AKP'li yetkili canlı yayında Erdoğan'ın oy oranını açıkladı.Dinleyenler Atma kardeş kalede Muslera var dediler
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24 TV'de yayınlanan “Arafta Sorular”ın bu haftaki konuğu, AKP MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı oldu.

Esra Elönü’nün sorularını yanıtlayan Ayvalı, anketlerle ilgili de son bilgileri paylaştı. Elönü’nün “Herhangi bir rakam var mı?” sorusuna da yanıt veren Ayvalı, şu ifadeleri kullandı:

"Bugünün rakamları yüzde 52 civarında ama 55’e kadar alan açmamızın bir nedeni var.
Biz şu an Cumhurbaşkanımızı tartabiliyoruz millet olarak.
Ama karşı tarafı şu an tartamıyoruz.
Aday çıkaramadı, seçimden sonra hükümeti nasıl oluşturacaklarına dair bir denklem çıkaramadı.
Bu halde bile Cumhurbaşkanımızın anketlerde en kötü 52 bandında olduğunu görüyoruz.
Şu an erkenden oy oranı söylemek zor ama verilere baktığınızda Cumhur İttifakı’nın son anketlerde 47-48 bandında oyu çıktı."

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XYZ
12.12.2022 15:03
HERHALDE SİZDEN DE FAZLA ATMIYORDUR  
 
Yıldırım Demircioğlu
12.12.2022 14:48
Sen hangi yüzle yine piyasaya çıktın.  
 
Gürünlü
12.12.2022 14:43
Madem öyle "son kez adayım, bana verin" demenin manası ne. Şubatta getir sandığı al 52'yi hadi bakalım. Artık yemezler taş çatlasa % 43 dahası yok. Bak ben hala sağlık ocağında sıra bekliyorum. 2 saat  
 
TÜM YORUMLAR (25)
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