AKP'li yetkili canlı yayında Erdoğan'ın oy oranını açıkladı.Dinleyenler Atma kardeş kalede Muslera var dediler

24 TV'de yayınlanan “Arafta Sorular”ın bu haftaki konuğu, AKP MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı oldu.

Esra Elönü’nün sorularını yanıtlayan Ayvalı, anketlerle ilgili de son bilgileri paylaştı. Elönü’nün “Herhangi bir rakam var mı?” sorusuna da yanıt veren Ayvalı, şu ifadeleri kullandı:

"Bugünün rakamları yüzde 52 civarında ama 55’e kadar alan açmamızın bir nedeni var.

Biz şu an Cumhurbaşkanımızı tartabiliyoruz millet olarak.

Ama karşı tarafı şu an tartamıyoruz.

Aday çıkaramadı, seçimden sonra hükümeti nasıl oluşturacaklarına dair bir denklem çıkaramadı.

Bu halde bile Cumhurbaşkanımızın anketlerde en kötü 52 bandında olduğunu görüyoruz.

Şu an erkenden oy oranı söylemek zor ama verilere baktığınızda Cumhur İttifakı’nın son anketlerde 47-48 bandında oyu çıktı."