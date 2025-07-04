Diogo Jota anılırken Ruben Neves ve Joao Cancelo'nun duygusal anları

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Trafik kazasında hayatını kaybeden Diogo Jota için yapılan saygı duruşunda gözyaşları aktı

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Brezilya ekibi Fluminense ile Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal karşı karşıya gelirken duygusal anlar yaşandı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Al Hilal forması giyen Portekizli oyuncular Ruben Neves ve Joao Cancelo, arkadaşları Diogo Jota için yapılan saygı duruşunda gözyaşlarına hakim olamadı.

Portekiz milli takımında beraber oynadıkları arkadaşları Jota için yapılan saygı duruşunda iki yıldız oyuncu üzüntülerini gizleyemedi. Jota ile Portekiz 2. Lig ekiplerinden Penafiel'de forma giyen 26 yaşındaki kardeşi Andre Silva geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybetmişti.

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