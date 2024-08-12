Diploma için 7 yıldır bekliyor. Yurt dışında Yüksek Lisans hayali kabusa döndü. YÖK uyarmıştı

Ankara'da yaşayan 36 yaşındaki Elif D., 9 yıl önce psikoloji alanında yüksek lisans yapmak amacıyla Amerika'da online eğitim veren bir üniversiteyle iletişime geçti. 5 bin TL ödeyerek kayıt yaptıran Elif D., iki yıllık eğitim sürecini başarıyla tamamlayıp tezini verdikten sonra mezun oldu. Ancak, mezuniyetinin üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen yüksek lisans diplomasını hala alamadı.

"GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİNİ VERİP ASLI İÇİN 400 DOLAR İSTEDİLER"

Elif D., daha önce Kuzey Makedonya'daki Uluslararası Struga Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştu. Yüksek lisans için internet üzerinden bulduğu Amerika'daki bu üniversiteye kayıt yaptıran Elif D., mezuniyet sonrası kendisine yalnızca geçici bir mezuniyet belgesi verildiğini, asıl diplomanın yurt dışından geleceği söylendiği için beklemeye başladığını belirtti. Ancak geçen süre zarfında diploma ulaşmayınca, Elif D. diplomasını tekrar talep ettiğinde kendisinden 400 dolar istenmesi üzerine durumu savcılığa bildirdi ve YÖK'e başvurdu.

BELGENİN SAHTE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Elif D. yaşadığı durumu şu sözlerle ifade etti: "İnternette bulduğum bu okul hakkında olumlu referanslar aldım ve 5 bin TL ödeyerek yüksek lisans eğitimime başladım. Eğitimimi tamamladım, tezimi verdim ama diploma yerine sadece geçici bir belge aldım. Daha sonra bu belgenin sahte olduğu iddia edildi. Diploma için benden tekrar 400 dolar talep edildi, ancak diploma gelip gelmeyeceği belirsiz."

YÖK ÖĞRENCİLERİ SAHTE DİPLOMA KONUSUNDA UYARMIŞTI

YÖK daha önce, yurt dışında eğitim almayı planlayan öğrencileri sahte üniversiteler ve yanıltıcı reklamlar konusunda uyarmıştı. YÖK açıklamasında, bazı aracı kuruluşların yanıltıcı bilgiler vererek öğrencilere sahte üniversiteler üzerinden eğitim sunduklarını, bu tür içeriklere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulamıştı.