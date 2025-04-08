Diploma iptalinde skandal iddia. Hukukçu yerine Onkoloji uzmanı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önce diploması iptal edilmiş ardından düzenlenen operasyon ile İmamoğlu gözaltına alınmıştı. Gözaltı süresi sonrasında tutuklanan İmamoğlu Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

Diploma iptalinin ayrıntıları konuşulup tartışmadan gelen gözaltı ve tutuklama ile gündem değişmişti.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmişti.

İmamoğlu diplomayı iptal etme kararı ile ilgili yetkinin sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu'nda olduğunu savunmuş ve "Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak" demişti.

Silivri'de tutuklu bulunan İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan yaptığı paylaşımda diploma konusuna değindi. Pehlivan paylaşımında şunları söyledi:

Sayın Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi komisyonunda kimler var biliyor musunuz?

???? Sayın Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi komisyonunda kimler var biliyor musunuz?



❌ İş Hukuku alanında çalışan bir iktisatçı,

❌ Bir Onkoloji uzmanı,

❌ Bir Konservatuar hocası!



Türkiye’nin en köklü Hukuk Fakültesinden hocalar dururken seçilen… — Mehmet Pehlivan (@mehmettpehlivan) April 8, 2025

İş Hukuku alanında çalışan bir iktisatçı,

Bir Onkoloji uzmanı,

Bir Konservatuar hocası!

Türkiye’nin en köklü Hukuk Fakültesinden hocalar dururken seçilen bu ekip, hukuki doğruluk mu, siyasi talimat mı arandığının kanıtıdır!