Diploma iptaline sevinen AKP'lilere Kavuncu'dan tepki

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, TBMM Genel Kurulu’nda Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine sert tepki gösterdi.

“Bu diploma iptaline sevinç naraları atmak, hukuku tanımamak ve bu ülkeyi görmemektir” diyen Kavuncu, kararın yalnızca İmamoğlu’nu değil, birçok kişiyi mağdur edeceğini vurguladı. TBMM’de gergin anların yaşandığı tartışmada, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, İmamoğlu’nun yeniden üniversite sınavına girmesi gerektiğini söyledi. Kavuncu, “Bugün hukuku yok sayanlar, yarın hukukun kendilerine nasıl döneceğini görecekler” dedi.

Karar'ın haberine göre Meclis sırasında konuşan Buğra Kavuncu, kararın yalnızca Ekrem İmamoğlu’nu değil, aynı süreçten geçmiş birçok kişiyi etkileyebileceğini belirtti.

“Mesele Ekrem İmamoğlu meselesi değil. Kaç insan bu işten mağdur, biliyor musunuz? Baktınız mı? Belki o diplomayı alanların içinde kaymakamlar, valiler var. Böyle ülke mi yönetilir?”

“Siz nasıl bir şuur anlayışına sahipsiniz? Yazıklar olsun.”

Kavuncu’nun sözleri AK Parti sıralarından tepkiyle karşılanırken, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, “Tekrar üniversite sınavına hazırlanması lazım” diyerek İmamoğlu’nun yeniden sınava girmesi gerektiğini söyledi.

GENEL KURULDA GERGİN ANLAR

Kavuncu’nun konuşması sırasında Meclis’te yoğun bir tartışma yaşandı ve milletvekilleri arasında sözlü atışmalar yaşandı.

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, milletvekillerini sükunete davet etti ancak tartışmalar devam etti.

Kavuncu, el sallayarak bağıran bir AK Partili vekile sert tepki gösterdi.

"HUKUKU TANIMAMAK, BU ÜLKEYİ GÖRMEMEKTİR"

İYİ Parti Grup Başkanvekili, konuşmasının sonunda İmamoğlu’nun diplomasının iptaline sevinenlere karşı hukukun üstünlüğünü hatırlatarak sert eleştirilerde bulundu.