Diploma krizi Meclis'i karıştırdı! Vekiller kürsüyü bastı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İBB Başkanı İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmesinin ardından CHP'li vekiller kararı protesto etti. Vekiller kürsüye yürüyerek, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganı attı.

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı İmamoğlu'nun diplomasını iptal etme kararı Meclis'i karıştırdı.

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İmamoğlu, kararın ardından sosyal medya hesabından "İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı hukuksuzdur. Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak. Kurtuluş Yok Tek Başına!" açıklaması yaptı.

KARAR SONRASI CHP'DEN MECLİS'TE PROTESTO!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP'li vekiller, sıralara vurarak AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in konuşmasını protesto etti, oturuma ara verildi.

CHP milletvekilleri, TBMM'de kürsüyü işgal etti. Vekiller “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganı atıyor.

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