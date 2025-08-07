Diploma skandalındaki ürkütücü detay

Gazeteci Deniz Zeyrek, Türkiye’yi sarsan sahte diploma skandalına dair çarpıcı detayları kamuoyuyla paylaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, kamu kurumlarında görevli üst düzey yöneticilerin elektronik imzaları kopyalanarak sahte belgeler üretildi. Bu belgelerle 14 üniversitede sahte kayıtlar yapıldı, mezuniyet belgeleri düzenlendi ve diplomalar e-Devlet sistemine işlendi.

Zeyrek, BTK’daki bir üst düzey yöneticinin kimliğinin birebir kopyalanmasıyla sahte e-imza alma girişiminin Adana’daki bir bayi çalışanının dikkatli müdahalesiyle durdurulması üzerine kimlik kartlarının bile güvenliğine dikkat çekerek konu hakkında şöyle konuştu:

Bugün birçok detayı, ilk defa insanlar duyacak. Ben artık asıl tehlikenin başka olduğunu düşünüyorum. Mesele sadece elektronik imzaların kopyalanması meselesi değil. Şubat 2024'te bu çete üyelerinden biri elinde bir kimlik belgesiyle BTK'dan lisans almış şirketlerden birinin Adana şubesine gitmiş. Demiş ki bana elektronik imza verin demiş. Kimliğini uzatmış. O bayideki görevli almış kimliği, tam işlemleri yapacakken bir bakmış ki oradaki isim, isim zaten değişik bir isim olduğu için BTK'daki yani Bilişim Teknoloji Kurulundaki üst düzey görevlilerden biri olduğunu fark etmiş. Çalışan kişi fotoğraftaki adamla isim aynı kişi olmadığını fark edince bu adam bu değil diye uyanıyor ve hemen Ankara'yı, BTK'yı arıyorlar. BTK devreye giriyor ve 24 Şubat 2024'ten sonra fiziki olarak kimlik beyan ederek e-im alma sürecini durduruyorlar. İşte hemen ilgili birimler gidiyorlar. Bu işlem daha önce nerede yapılmış, kimlere yapılmış tespit etmek için bir süreç başlatılıyor. Ondan sonra şu da fark ediliyor, TÜBİTAK ve Emniyet Genel Müdürlüğü dışında 6 tanesi özel 8 şirkete lisans verilmiş. Bunlardan TÜBİTAK dışında hiçbir şirkette e-imzalar klonlandığında yani kopyası çıkarıldığında sistem fark edemiyormuş. Ondan sonra 10 Ekim 2024'te bu sorunu çözüyorlar. Yani artık sistem ikinci bir kopya elektronik imzayı gördüğü anda uyarı veriyor. Sonra adli kurumlar bilgilendiriliyor. Fakat bu duyurulmuyor ve fark ediliyor ki 40 küsur elektronik imza üretilmiş bu yöntemle ve o elektronik imzalarla da 14 üniversitede ve bazı işte Milli Eğitim Bakanlığı'nda başka kurumlarda işlemler yapılmış. Sahte ehliyet, lise diploması verilmiş. Bazı insanlar üniversiteye kaydedilmiş, üniversiteden mezun edilmiş, diplomaları yükseköğretim kurumunun sistemine dahil edilmiş, e-Devlet kapısında görünür hale getirilmiş. Yani bu daha önce o BTK'daki üst düzey yetkililiğin e-imzası kopyalanma girişimine kadar alınan e-imzalarla bu işlemler yapılmış. Ama Şubat 2024'ten sonra bu işlemler durdurulmuş.

KİMLİKLERİMİZ GÜVENDE Mİ?

Şubat 2024'ten sonra kimsenin elektronik imzası kopyalanamamış ve çeteyi çökertmek için olayı fark edilmesinin ardından 7 Ocak'a kadar izlemişler. Yani ilk operasyon 7 Ocak 2025'te yapılmış. Yaklaşık 11 ay sürmüş. Bu 11 ay boyunca çete takip edilmiş ve çetenin verdiği diplomalar, çetenin yaptığı işlemler açığa çıkarılmış. Gözaltılar yapılmış, ifadeler alınmış. Beni burada asıl ürküten şey, BTK’nın en tepesindeki isimlerden birinin nüfus cüzdanını kopyalamışlar. Şunu sordum. Peki o nüfus cüzdanı sadece isim mi doğru yoksa üstündeki bilgilerde doğruluk var mı? Maalesef aldığım cevap fotoğraf dışında bütün bilgiler aynı. Bir de üstündeki o çip, küçük metal çip boş. Yeni kimliklerde bilgiler o çipe de işleniyor. Bu sahte kimlikte çip boş. Yani fotoğrafını tanımıyorsanız o şahsın kimliğin asıl sahibinin yüzünü bilmiyorsanız o fotoğrafla size kimliği getirenin fotoğrafı aynıysa hiç şüphe duymadan işlem yapabileceğiniz bir kimlik. Yani o gün Adana'da o şirket çalışanı bu fotoğraf bu isme ait değildir. Siz de o değilsiniz demese Bilişim Teknolojileri Kurulu’nun en tepe noktasındaki bir insanın elektronik imzası kopyalanacaktı.

Burada noktada başka bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Sahte diploma işini zaten günlerdir konuşuyoruz. Peki nüfus cüzdanlarımız, kimlik kartlarımız nasıl bu kadar kolay kopyalanıyor? Birebir aynıymış. Yani o BTK yöneticisinin kimliği neyse oraya ibraz edilen kimliğin üstünde de o bilgiler varmış. Acaba şimdi çok merak ediyorum BTK üst düzey görevlisinin kimliğini, nüfus kimliğini kopyalayanlar kaç kişinin kimliğini kopyaladılar ve o kimliklerle hangi işlemler yapıldı, hangi bankalara gidildi, hangi işte başvurular yapıldı? Yani Türkiye'de kimliklerimiz bile güvence altında değil. Bak bu e-imzanın dibini kazdığın zaman e-imza skandalının iş kimlik kopyalamadan başlıyor. Çete önce kimliği kopyalıyor. Sonra o kimlikle gidip elektronik imza alıyor. Yani neresinden tutarsan elinde kalıyor.