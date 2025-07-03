Diploma töreninde İmamoğlu protestosu! Yaptığı hareketle herkesi şoke etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Sosyoloji bölümünden 'yüksek onur' derecesi ile mezun olan Doruk Dörücü mezuniyet töreninde diplomasını yırttı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde, bir öğrenci Ekrem İmamoğlu'na yapılanlara tepki göstererek diplomasını yırttı.

Sosyoloji bölümü mezunu olduğu belirtilen öğrenci "Fakülte kapatan, diplomaları iptal eden istibdat rejimini reddediyorum." dedi.

Boğaziçi Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde bir öğrenci tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine tepki göstererek diplomasını yırttı.

Sosyoloji bölümü mezunu olan genç diplomayı yırtarken, "Müstakbel cumhurbaşkanının diplomasını iptal eden, kafasına göre fakülte açan, kapayan, bölen bu istibdat rejiminin bana vermiş olduğu diploma hükümsüzdür" dedi.

Prof. Dr. Naci İnci'nin yönetimindeki Boğaziçi Üniversitesi mezuniyetine sosyoloji mezunu D.D.'nin hareketi damga vurdu.

Diplomasını almak üzere kürsüye çıkan üniversiteli genç, "Müstakbel cumhurbaşkanının diplomasını iptal eden, kafasın göre fakülte açan, kapayan, bölen bu istibdat rejiminin bana vermiş olduğu diploma hükümsüzdür. Fakülte kapatan, diplomaları iptal eden istibdat rejimini reddediyorum. Diplomamı kayyumdan değil, Boğaziçi’nin seçilmiş rektöründen alırım." diyerek diplomasını herkesin gözü önünde yırttı.

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