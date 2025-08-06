Diploma yetmezmiş gibi bir skandal daha patlak verdi! Oluk oluk vatandaşlık dağıtmışlar…

Sahte diploma skandalını konuşurken bir skandal daha gündeme damga vurdu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, toplam 555 konut satışıyla 2 bin 691 yabancının usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı iddialarını Meclis’e taşıdı. Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, "Sahte belgelerle vatandaşlık alan kişilerin ulusal güvenlik, organize suç ya da kara para aklama gibi yönlerden incelemeye tabi tutulduğu bir süreç işletilmiş midir? İşletildiyse detayları nedir? İşletilmediyse gerekçesi nedir" diye sordu.

YABANCILARA USULSÜZ VATANDAŞLIK İDDİASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, toplam 555 konut satışıyla 2 bin 691 yabancının usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, kamuoyunun gündemine yansıyan detaylar ile iddianamedeki tespitlere dikkat çekti.

2 BİN 691 YABANCIYA VERİLMİŞ

Bakanlık tarafından idari bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığını soran Bakan, Türk vatandaşlığı elde eden 2 bin 691 yabancının uyruklarının, yaş ve cinsiyetlerinin, bu yabancıların vatandaşlıklarının iptal edilip edilmediğinin ve vatandaşlık süreci devam eden kişiler hakkındaki işlemlerin durdurulup durdurulmadığının açıklanmasını istedi.

BAKAN'I TERLETECEK SORULAR

Murat Bakan, sahte belgelerle vatandaşlık alan kişilerin ulusal güvenlik, organize suç ya da kara para aklama gibi yönlerden incelemeye tabi tutulduğu bir sürecin işletilip işletilmediğini de Bakan Yerlikaya'ya sordu.

"2023 yılından beri size yönelttiğim soruya yanıt vermemektesiniz"

Önergesinde, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı verilen yabancılara ilişkin daha önce verdiği önergelere yanıt gelmediğini aktaran Bakan, şu soruların yanıtlanmasını istedi:

"Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı dağıtma uygulamasını ne zaman sonlandıracaksınız? Türkiye’nin yatırım yoluyla vatandaşlık (altın pasaport ve altın vize) programları kapsamında, 2014-2025 yılları arasında yıl yıl olmak üzere kaç yabancıya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmiştir? Uyruklarına göre dağılımı nedir?

Kamuoyunun gündemine yansıyan, yargıya intikal etmiş olan ve toplam 555 konut ile 2 bin 691 yabancının Türk vatandaşlığı elde ettiği bu olayla ilgili Bakanlığınız bünyesindeki ilgili kurum, birim ve personellerle ilgili idari soruşturma başlatmış mıdır? Başlattıysa detayları nedir? Başlatmadıysa gerekçesi nedir?

Toplam 555 konut ile Türk vatandaşlığı elde eden 2 bin 691 yabancının uyrukları, yaş ve cinsiyetleri nedir? Bu yabancıların vatandaşlıkları iptal edilmiş midir?

Vatandaşlık süreci devam eden kişiler hakkındaki işlemler durdurulmuş mudur?

Sahte belgelerle vatandaşlık alan kişilerin ulusal güvenlik, organize suç ya da kara para aklama gibi yönlerden incelemeye tabi tutulduğu bir süreç işletilmiş midir? İşletildiyse detayları nedir? İşletilmediyse gerekçesi nedir?

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı dağıtma uygulamasını ne zaman sonlandıracaksınız?"