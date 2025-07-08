Diplomasi ile kraliyet bir araya geldi: Kral Charles'ten Macron'a törenli karşılama

İngiltere Kralı Charles ve Kraliçe Camilla, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron’u Windsor Kalesi’nde üç günlük resmi devlet ziyareti kapsamında karşıladı. Macron çifti, Londra yakınlarındaki RAF Northolt havaalanında Galler Prensi William ve eşi Catherine tarafından karşılandı. Kral ve Cumhurbaşkanı, geleneksel askeri törenle Windsor Kalesi’nde düzenlenen tören alanına ulaştı. Askeri birliklerin oluşturduğu saygı nöbeti, “L’Entente Cordiale” müziği eşliğinde gerçekleşti. Bu müzik, İngiltere ile Fransa arasında 120 yıl önce imzalanan dostluk anlaşmasını simgeliyor.

AT ARABALI TÖREN

Kral Charles ve Macron, İngiltere’nin köklü kraliyet geleneğine uygun olarak at arabası ile Windsor kasabasının caddelerinde tören geçişi yaptı. Binlerce kişi, “Vive la France” sloganlarıyla iki ülke dostluğunu kutladı. Galler Prensi William ve Prenses Catherine’nin bulunduğu üçüncü araba ise halkın en çok ilgisini çeken bölüm oldu. Catherine’in görünümü ve zarafeti büyük beğeni topladı.

İŞ BİRLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Macron, ziyaret öncesi İngiltere ile somut ve kalıcı iş birliğini artırmak istediklerini vurguladı. Kral Charles ise ziyaret sırasında, iki ülkenin karşı karşıya olduğu karmaşık tehditlere karşı birlikte durması gerektiğini ifade etti.

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Macron’un küçük bot geçişlerine ilişkin bir anlaşma üzerinde çalıştıkları biliniyor. Bu ziyaret, İngiltere-Fransa ilişkilerinde yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.