Diploması iptal edilenler arasında dikkat çeken isimler! Biri profesör, biri ünlü iş adamının kızı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Diploması iptal edilenler arasında dikkat çeken isimler! Biri profesör, biri ünlü iş adamının kızı

İstanbul Üniversitesi, cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılma kararı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 27 kişinin daha diplomasını iptal etti. Bu isimler arasında bazıları ise dikkat çekti.

Halihazırda Galatasaray Üniversitesi, İşletme Bölüm Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Ataay Saybaşılı'nın ve ünlü iş adamı Halis Toprak'ın kızı ve damadının da diplomalarının iptal edildiği öğrenildi.

Galatasaray Üniversitesi, İşletme Bölüm Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Naciye Ataay Saybaşılı hakkında babası nedeni ile torpil kullandığı iddiası ortaya atıldı.

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Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın babası İsmail Durak Ataay diplomasının verildiği tarihlerde İÜ İşletme Fakültesinde öğretim üyesiydi.

HALİS TOPRAK'IN KIZI VE DAMADI DA DİPLOMASINI KAYBETTİ

İstanbul Üniversitesi, YÖK kararları ve mevzuatın gerekliliklerine uymadan yatay geçiş yaptığı kararı verdiği isimler arasında ünlü iş adamı Halis Toprak'ın kızı ve damadının da bulunduğu öğrenildi.

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2016'da hayatını kaybeden Halis Toprak'ın, kızı Sevgi Toprak Tunga ve damadı Alper Tunga'nın yatay geçişi karşılığında üniversitenin seramiklerini yaptığı iddia edildi.

LİSTEDEKİ TANINMIŞ İSİMLER

  • Sevgi Toprak Tunga (İş insanı, Halis Toprak’ın kızı)
  • Alper Tunga (İş insanı, Halis Toprak’ın damadı)
  • Mehmet Timuçin Tecmen (Turcas/Shell YK Üyesi)
  • Naciye Aylin Ataay Saybaşılı (Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü profesörü)
  • Mustafa Kerem Erman (Koç/Otokar Genel Müdür Yardımcısı)
  • Nur Taşkent (STFA Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
  • Alp Taşkent (STFA Yönetim Kurulu Üyesi)

İŞTE DİPLOMASI İPTAL EDİLEN İSİMLER

  1. Pembegül Besen
  2. N. Aylin Ataay
  3. İ. Doğan Yıldırım
  4. Sinan E. Erdil
  5. Esra Cansu
  6. Melikgâh Özcan
  7. Yeşim Özşahin
  8. Türker Yüksel
  9. Yonca Erişik
  10. Hüseyin Kaplan
  11. Hakan Ulaşan
  12. Cem Diler
  13. İrem Kaptan
  14. Batuhan Tungay
  15. Mehmet Hanedar
  16. İ. Hakkı Mutoğlu
  17. Orhan Kuray
  18. Kenan Külünkçi
  19. Ahmet Kaya
  20. Cengiz Sılaoğlu
  21. M. Kerem Erman
  22. S. Sedat Köşebaş
  23. Hayri Kaan Başol
  24. Fatih Şabaz
  25. Alkan Cevat Negiş
  26. Salih Buğra
  27. Timuçin Törcmen
  28. Ekrem İmamoğlu

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