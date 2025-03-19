Diploması iptal edilenler arasında dikkat çeken isimler! Biri profesör, biri ünlü iş adamının kızı

Halihazırda Galatasaray Üniversitesi, İşletme Bölüm Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Ataay Saybaşılı'nın ve ünlü iş adamı Halis Toprak'ın kızı ve damadının da diplomalarının iptal edildiği öğrenildi.

Galatasaray Üniversitesi, İşletme Bölüm Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Naciye Ataay Saybaşılı hakkında babası nedeni ile torpil kullandığı iddiası ortaya atıldı.

Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın babası İsmail Durak Ataay diplomasının verildiği tarihlerde İÜ İşletme Fakültesinde öğretim üyesiydi.

HALİS TOPRAK'IN KIZI VE DAMADI DA DİPLOMASINI KAYBETTİ

İstanbul Üniversitesi, YÖK kararları ve mevzuatın gerekliliklerine uymadan yatay geçiş yaptığı kararı verdiği isimler arasında ünlü iş adamı Halis Toprak'ın kızı ve damadının da bulunduğu öğrenildi.

2016'da hayatını kaybeden Halis Toprak'ın, kızı Sevgi Toprak Tunga ve damadı Alper Tunga'nın yatay geçişi karşılığında üniversitenin seramiklerini yaptığı iddia edildi.

LİSTEDEKİ TANINMIŞ İSİMLER

Sevgi Toprak Tunga (İş insanı, Halis Toprak’ın kızı)

(İş insanı, Halis Toprak’ın kızı) Alper Tunga (İş insanı, Halis Toprak’ın damadı)

(İş insanı, Halis Toprak’ın damadı) Mehmet Timuçin Tecmen (Turcas/Shell YK Üyesi)

(Turcas/Shell YK Üyesi) Naciye Aylin Ataay Saybaşılı (Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü profesörü)

(Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü profesörü) Mustafa Kerem Erman (Koç/Otokar Genel Müdür Yardımcısı)

(Koç/Otokar Genel Müdür Yardımcısı) Nur Taşkent (STFA Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

(STFA Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Alp Taşkent (STFA Yönetim Kurulu Üyesi)

İŞTE DİPLOMASI İPTAL EDİLEN İSİMLER