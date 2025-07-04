Diplomasını yırtan Boğaziçili adli kontrol ile serbest

Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal edilmesini protesto etmek için kendi diplomasını yırtan ve bu sabah şafak operasyonuyla gözaltına alınan Doruk Dörücü, adliyeye sevk edilmişti.

SERBEST BIRAKILDI

Adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Dörücü, "yurtdışına çıkış yasağı" ve "adli kontrol" şartıyla serbest bırakıldı.

Dörücü'nün gözaltına alınma gerekçesi olarak ‘Türk milletini, cumhuriyeti, devletin kurum ve kuruluşlarını aşağılama’ suçlaması gösterilmişti.

Boğaziçili gence şafak operasyonu! İmamoğlu desteği gündem olmuştu…