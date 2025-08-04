19 ay önce genel başkan olan Özgür Özel demokratik millet iradesi ile seçilen CHP’li belediye başkanları ile kadrolarına yönelik siyasi kumpaslar karşısında samimi olarak söyleyeyim.

Çok başarılı ve müthiş muhalefet yapıyor.

AKP iktidarını da Erdoğan’ı da yerden yere vuruyor.

Özgür Özel büyük Türk Milletine güven veren açık sözlü, cesaretli, meydan okuyan ve CHP’yi tek başına iktidara taşıyacak bir performans gösteriyor.

Gelelim Özel’e önerilerime;

Eylem mitinglerinde, “slogan” atıyorsunuz tamam.

Ancak, CHP Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde, 2014, 2018 ve 2023’te YSK’ya hiçbir itiraz yapmadı.

Hatta tam tersi oldu.

CHP 3 Haziran 2016’da şu kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na verdi:

“Cumhurbaşkanı seçilme yeterliliği için gereken yükseköğrenim şartı yerine orta öğrenim yeterliliğinin kabul edilsin.”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret edip, “Diplomasız Erdoğan” diyen ancak ikna edemeyen CHP’li hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, “iş başa düştü” dedi.

2016’da YSK’ya başvurarak Erdoğan’ın diplomasının incelenmesini istedi ama reddedildi

2016- 2025 dönemi yaşananları ve CHP’nin olumlu, olumsuz kararlarını henüz sana takdim edemediğim, “Proje” kitabımda tek, tek tarihsel sıra ile yazdım. (Proje: https://algolamedya.com/proje/

Okumanı öneriyorum.

9 yıl geçti aradan.

“Diplomasız Erdoğan” kampanyanıza gelince CHP lideri olarak sana şunları öneriyorum Özgür Özel:

Seçim yasası ve YSK içtihatlarına göre yasalara göre, “Tam Kanunsuzluk” durumunda zaman aşımı yok.

Anayasanın, 101. Maddesine göre “seçilme” şartları da ortada.

Madem yüz binlerce kişiyle, “Diplomasız Erdoğan” diye birlikte slogan atıyorsunuz.

Geçmişi unutun ve hemen harekete geçin.

CHP olarak, “Tam kanunsuzluk ve seçilme hakkı yoktur” gerekçesiyle, YSK’ya resmi başvuru yapın.

1977-1981 döneminde Erdoğan’la birlikte okuyan tüm öğrencilerin isimlerini ortaya çıkartın.

Erdoğan’ın futbolculuğunun, grev gözcülüğü fotoğrafı var da okulda tek bir fotoğrafı yok mu? O dönemin öğrencilerinden fotoğraflar araştırın.

Oda TV’de yayınlanan haber şöyle;

“Ergun Poyraz, Erdoğan'la aynı dönemde üniversiteden mezun olan CHP Gökçebey eski İlçe Başkanı Ömer Başoğlu'nun Erdoğan'ın mezuniyetiyle ilgili yaptığı açıklamaların ardından esrarengiz bir şekilde hayatını kaybettiğini söyledi.”

(https://www.odatv.com/guncel/erdoganin-diplomasi-uzerine-aciklamalar-yapan-o-isim-olu-bulundu-92991)

O dönem mezunları bu haber nedeniyle gerçekleri açıklamaya korkabilirler.

Bu nedenle ölüm raporunun ortaya çıkarılması Oda TV’ye de medyaya da yayınlanması bu korkuyu ortadan kaldırır.

CHP olarak, YÖK, Marmara üniversitesi, YSK, Türkiye Noterler Birliği, Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Erdoğan’ın diploma diye verdiği tüm belgelerin peşine düşün.

Mahkemelere tespit ve diploma iptal davaları açın.

Büyük Türk Milleti de samimiyetinizi görsün.

En iyi savunma hücumdur Özgür Özel…

Haydi, haydi, haydi, tam zamanı, tam zamanı şimdi…