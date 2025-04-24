"Diplomasız Erdoğan" sloganı atan 5 genç Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı

Kaynak: ANKA
"Diplomasız Erdoğan" sloganı atan 5 genç Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı

İstanbul’da “Diplomasız Erdoğan” sloganı atan 5 genç gözaltına alındı. Sosyal medya paylaşımı sonrası “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla emniyete götürülen gençler, suçlamayı reddetti.

İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında "diplomasız Erdoğan" şeklinde slogan atan gençler gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da yaşayan gençler, sokakta yürüdükleri sırada "diplomasız Erdoğan" şeklinde slogan attı. O anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından, slogan atan gençler ile paylaşımı yapan kişi hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla işlem başlatıldı.

Şüphelilerin gözaltına alındığı ve ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgilere göre, gözaltına alınan gençlere, "diplomasız Erdoğan" sloganının hakaret içerdiği belirtilerek, bu sloganı neden attıkları soruldu. Gençler ise herhangi bir suç işlemediklerini ifade etti.

Gençlerin gözaltı süreci devam ediyor.

Erdoğan’ın diplomasıyla ilgili flaş iddia! CHP’li isim “somut delil veriyorum” diyerek açıkladıErdoğan’ın diplomasıyla ilgili flaş iddia! CHP’li isim “somut delil veriyorum” diyerek açıkladı

Son Haberler
Beşiktaş Immobile’nin alternatifini İngiltere’de buldu: 27 milyon euroluk golcüyü istiyorlar
Beşiktaş Immobile’nin alternatifini İngiltere’de buldu: 27 milyon euroluk golcüyü istiyorlar
Netanyahu Azerbaycan yolcusu: Aliyev ile kritik görüşme
Netanyahu’dan Aliyev’e ziyaret
"Diplomasız Erdoğan" sloganı atan 5 genç Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı
"Diplomasız Erdoğan" sloganı atan 5 genç Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı
128 bin çalışanı bulunan gıda devinden kritik karar. Türkiye'de satış rekorları kırıyor
128 bin çalışanı bulunan gıda devinden kritik karar. Türkiye'de satış rekorları kırıyor
Kahraman garson! Ölümü göze alıp genç kadını kurtardı
Kahraman garson! Ölümü göze alıp genç kadını kurtardı