Diplomatik plakalı cipten kilolarca kokain çıktı! Sınırda büyük operasyon: Türkiye’ye girerken yakalandılar

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bulgaristan’ın Türkiye’ye açılan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye girmek üzeri gelen diplomatik plakalı araçta valiz içerisinde 205 kil0 945 gram kokain bulundu. “Orient Express” ismi verilen operasyonda Bulgaristan yetkilileri açıklama yaptı.

Olay 18 Temmuz günü Bulgaristan'dan Türkiye'ye açılan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda meydana geldi. Bulgaristan polisinin başlattığı "Orient Express" operasyonu kapsamında, Bulgaristan uyruklu D.H.'nin (43) kullandığı diplomatik plakalı cip, Sırbistan sınırından ülkeye girişinin ardından, takibe alındı.

İçerisinde diplomatik pasaportlu Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Zh.M. (40) ile Kongo Cumhuriyeti doğumlu Belçika vatandaşı D.A.'nın da (54) bulunduğu cip Türkiye'ye girmek üzere Kapitan Andreevo gümrüğüne geldi. Burada durdurulan araç narkotik köpeği "Raya" yardımıyla aranarak x-ray cihazına yönlendirildi. X-ray taramasında, cipin bagajında bavullar içerisinde olağan dışı yoğunluk tespit edildi.

Bavullarda yapılan aramada 179 paket halinde 205 kilo 940 gram kokain bulundu. Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin 37 milyon leva olduğu değerlendirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olayın ardından Bulgaristan Maliye Bakanı Temenuzhka Petkova, İçişleri Bakanı Daniel Mitov, Gümrük Dairesi Müdürü Georgi Dimov, İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu Kaçakçılığını Önleme ve Kontrol Müdürlüğü Müdürü Başkomiser Boyan Raev ve Haskovo Bölge Savcısı Ivan Stoyanov basın toplantısı yaparak, operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "Bulgaristan'dan Türkiye'ye ülke sınırından uygun izin almadan yüksek riskli uyuşturucu madde taşımaya teşebbüs" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Diplomatik plakalı cipten kilolarca kokain çıktı! Sınırda büyük operasyon: Türkiye’ye girerken yakalandılar

Diplomatik plakalı cipten kilolarca kokain çıktı! Sınırda büyük operasyon: Türkiye’ye girerken yakalandılar

Diplomatik plakalı cipten kilolarca kokain çıktı! Sınırda büyük operasyon: Türkiye’ye girerken yakalandılar

Diplomatik plakalı cipten kilolarca kokain çıktı! Sınırda büyük operasyon: Türkiye’ye girerken yakalandılar

Diplomatik plakalı cipten kilolarca kokain çıktı! Sınırda büyük operasyon: Türkiye’ye girerken yakalandılar

Diplomatik plakalı cipten kilolarca kokain çıktı! Sınırda büyük operasyon: Türkiye’ye girerken yakalandılar

Diplomatik plakalı cipten kilolarca kokain çıktı! Sınırda büyük operasyon: Türkiye’ye girerken yakalandılar

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