Direğe çarpan araç ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybeden bir araç akaryakıt istasyonunun aydınlatma direğine çarparak ikiye bölündü.

Yusuf Yeşil'in kullandığı 18 LF 498 plakalı otomobil, Yazıhüyük-Suvermez kavşağında yoldan çıkarak direğe çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Yusuf Yeşil olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan üç kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yusuf Yeşil'in babasının da geçmişte trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.