Direğe çarpan minibüs ters döndü! Kurtarmak için zamanla yarıştılar

Kaynak: İHA

Hatay Antakya’da bir minibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında elektrik direğine çarptı. Çarpma sonra minibüs ters döndü. Sürücü ve yanında bulunan kişi araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ve polis yaralıları kurtarmak için zaman ile yarıştı.

Kaza, Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde ilerleyen M.E.D. idaresindeki 31 AUF 119 plakalı minibüs, yol kenarındaki bulunan elektrik direğine çarptı. Elektrik direğine çarpıp ter dönen minibüsün şoförü ve araçta bulunan M.O. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan şoförü kurtarmak için operasyon başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle şoförün kurtarılma anı kameraya yansıdı. Ekipler araç içerisinde sıkışan şoförü kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

aw550035-01.jpg

aw550035-02.jpg

aw550035-03.jpg

aw550035-04.jpg

aw550035-05.jpg

Son Haberler
Çiğ domatesin büyük zararları uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalardan ortaya çıktı
Çiğ domatesin büyük zararları uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalardan ortaya çıktı
Kamyonetler demir yığınına döndü!
Kamyonetler demir yığınına döndü!
Ölüyüm ama yaşıyorum! Hukuk mücadelesi veriyor
Ölüyüm ama yaşıyorum! Hukuk mücadelesi veriyor
Fatih Altaylı davasında flaş gelişme! İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı mütalaa sundu
Fatih Altaylı davasında flaş gelişme! İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı mütalaa sundu
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı