Direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kaynak: DHA

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki beton aydınlatma elektrik direğine çarptı. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi Akdut Sokak'ta meydana geldi. Ömer Ç. (60) yönetimindeki 26 FN 132 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücü Ömer Ç.’nin yanı sıra Emine Ç., Yılmaz Ç. ile Emine Ç. yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Ömer Ç.’nin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

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