Direğe çarpan sürücü feci şekilde yaralandı!

Kaynak: İHA
Direğe çarpan sürücü feci şekilde yaralandı!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde direğe çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Şeker Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde Ş.A.'nın sürücüsü olduğu 38 DL 625 plakalı otomobil; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan sürücü Ş.A.'yı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şehir Hastanesine kaldırdı. Ş.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hurdaya dönen otomobil ise incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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