Direğe çarptı canına mal oldu

Kaza, Düziçi ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Bostanlar-Yolçatı noktasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Hüseyin Kütük yönetimindeki 80 HB 444 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu savruldu. Yaklaşık 100 metre sürüklenen araç kavşakta bulunan direğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil kullanılmaz hale gelirken, 29 yaşındaki Hüseyin Kütük ağır şekilde yaralandı.

Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin tüm çabalarına rağmen Hüseyin Kütük'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.