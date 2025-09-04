Direğe çarptı canına mal oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Direğe çarptı canına mal oldu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 29 yaşındaki Hüseyin Kütük hayatını kaybetti.

Kaza, Düziçi ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Bostanlar-Yolçatı noktasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Hüseyin Kütük yönetimindeki 80 HB 444 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu savruldu. Yaklaşık 100 metre sürüklenen araç kavşakta bulunan direğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil kullanılmaz hale gelirken, 29 yaşındaki Hüseyin Kütük ağır şekilde yaralandı.

Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin tüm çabalarına rağmen Hüseyin Kütük'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Son Haberler
Çocuk yüzünden çıkan kavgada komşunu bıçakladı
Çocuk yüzünden çıkan kavgada komşunu bıçakladı
Direğe çarptı canına mal oldu
Direğe çarptı canına mal oldu
Pul biber ile kaplı 7 kilo eroin otobüsten çıktı
Pul biber ile kaplı 7 kilo eroin otobüsten çıktı
Tartıştığı ağabeyini tüfekle öldürdü
Tartıştığı ağabeyini tüfekle öldürdü
Asit yüklü tanker devrildi
Asit yüklü tanker devrildi