Direkleri deviren beton mikseri tarlaya girdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Direkleri deviren beton mikseri tarlaya girdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yoldan çıkan beton mikseri, elektrik direklerini yıkarak tarlaya girdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yoldan çıkan beton mikseri, elektrik direklerini yıkarak tarlaya girdi. Kaza sonrası beton mikserinin şoförü yaralandı.

Kaza, Hatip Mahallesi Sarılar yolu üzeri (Mimar Sinan Caddesi) Karatepe Cezaevi mevkisinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Ramazan F. idaresindeki beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Beton elektrik direklerini yıkan mikser, ekili tarlaya girerek yaklaşık 150 metre sonra durabildi. Kabini hurdaya dönen beton mikserinin sürücüsü Ramazan F. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı şoför, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞOFÖR: "KAMYON BİRDEN BENİ ATTI"

Sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden mikser şoförü Ramazan F., "Yolda normal hızda giderken araç birden beni atınca ben de direksiyonu toparlayamadım" diye konuştu.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Direkleri deviren beton mikseri tarlaya girdi

Direkleri deviren beton mikseri tarlaya girdi

Direkleri deviren beton mikseri tarlaya girdi

Direkleri deviren beton mikseri tarlaya girdi

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