Kaza, 10 gün önce merkez Hicret Mahallesi Protokol Yolu’nda meydana geldi. İddialara göre, 23 ADT 959 plakalı midibüs ile seyir halinde olan Necmettin Bulut, direksiyon başında beyin kanaması geçirdi.

Araç aydınlatma direklerine çarparak dururken, Bulut yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Bulut, ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Ancak, 10 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Bulut, bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.