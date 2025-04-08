Direksiyon başında bunu yapan yandı! 5 bin 327 lira ceza kesildi

Aksaray'da, direksiyon başında telefonuyla görüntülü görüşme yaparak trafikte seyreden sürücüye 5 bin 327 lira ceza kesildi.

Dakikalarca arkadaşıyla konuşan sürücü trafikte kilometrelerce görüntülü konuşma gerçekleştirdi.

Olay, 5 Nisan tarihinde Aksaray’ın en işlek caddesi olan Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 68 ADE 921 plakalı otomobilin sürücüsü, aracının göğüs kısmı ile camı arasına sıkıştırdığı telefonuyla görüntülü görüşme yaparken, trafikte kilometrelerce ilerledi.

TEHLİKELİ VE DİKKAT DAĞITICI SÜRÜŞ

Seyir halindeyken telefonu düşen sürücü, direksiyonu iki eliyle bırakarak telefonunu almak için müdahale etti. Bu sırada trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücü, telefonunun düşmesine engel olmak amacıyla sık sık elini telefona uzatarak görüşmesine devam etti. Diğer araç sürücüleri ve yolcular, kırmızı ışıkta beklerken sürücünün bu dikkat dağıtıcı hareketine şaşkınlıkla tanıklık etti. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

CEZA VE ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, görüntülerin ardından sürücünün kimliğine ulaşarak A.E. isimli sürücüye 3 ayrı trafik ihlali maddesinden toplam 5 bin 327 lira ceza kesildi. Ayrıca, sürücünün aracının muayenesiz olduğu da tespit edildi. Ceza işlemlerinin ardından A.E. hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.