Sürücü kalp krizi geçirdi: Orta refüjdeki direğe çarparak durdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sürücü kalp krizi geçirdi: Orta refüjdeki direğe çarparak durdu

Karaman’da Osman Çilek isimli sürücü seyir halinde iken geçirdiği kalp krizi sonrası hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Feci kazada eşi ile birlikte yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çilek, hayatını kaybetti.

Kaza, Sümer Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 74 yaşındaki Osman Çilek, kullandığı 70 AY 213 plakalı otomobil ile seyir halindeyken biranda direksiyon başında fenalaştı. Çilek'in bilincini kaybetmesi üzerine kullandığı otomobil kontrolden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durdu.

Kaza sonrası sürücü Osman Çilek ile yanında bulunan eşi Ayşe Ç. (72) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Osman Çilek ve eşi Ayşe Ç., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Osman Çilek burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, hafif şekilde yaralanan eşi Ayşe Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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