Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, traktörün altında kaldı

Kaynak: İHA
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, traktörün altında kaldı

Adana'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kanala düşen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Adana'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kanala düşen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, 11 Aralık'ta Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'nde meydana geldi. Direksiyon başında kalp krizi geçiren 46 yaşındaki Süleyman Şimşir, kullandığı traktörle kontrolden çıkarak boş kanala düştü. Bu sırada savrulan Şimşir'i traktörün altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şimşir'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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