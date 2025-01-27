Direksiyon başında rahatsızlanan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Direksiyon başında rahatsızlanan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Amasya’da direksiyon başında rahatsızlanan kamyon sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yunus Çelik (44) yönetimindeki 25 ADM 649 plakalı kamyon Alparslan Türkeş Caddesi’nde seyir halindeyken Amasya Emniyet Müdürlüğü binasının karşısında direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüje çarptı.

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Ardından kaldırım üzerindeki ağaca çarparak duran kamyonu görenlerin bildirmesi üzerine polis ve acil sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralanan Çelik, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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