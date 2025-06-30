Direksiyon başında sızıp kaldı, ‘Arabayı ben kullanmadım’ dedi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde direksiyon başında sızan alkollü sürücü Hakan K. (29), müdahale eden polislere aracı kendisinin kullanmadığını iddia etti. Alkol testini reddeden Hakan K., ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Olay, saat 01.00 sıralarında İnegöl ilçesi Alanyurt Yolu’nda meydana geldi. Alanyurt yönünde yol ortasında duran ve tehlike oluşturan 16 KAS 53 plakalı otomobili görenler, sürücünün kendinde olmadığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücü Hakan K.’nin alkolün etkisiyle sızdığını tespit etti.

Trafik polisleri, müdahale ettiği Hakan K.’ye alkol testi yapmak istedi. Ancak Hakan K., aracı kendisinin kullanmadığını iddia etti. Bunun üzerine ekipler, KGYS kameralarını kontrol etti. Ekipler, aracı Hakan K.’nin kullandığını belirledi.

Alkol testini reddeden Hakan K. gözaltına alındı, ehliyetine 2 yıl süreyle el konularak aracı otoparka çekildi. Ayrıca Hakan K.’ye alkollü araç kullandığı için 26 bin 558 TL para cezası kesti