Direksiyon başında uyurken yakalandı, alkollü sürücüye ceza yağdı

Yalova Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı tedbirleri çerçevesinde yapılan denetimlerde Yalova-Kocaeli istikameti Hava Meydan Komutanlığı karşısında sağ şerit üzerinde duran 34 plakalı araç kontrol edildiğinde Y.G. sürücü koltuğunda uyur vaziyette bulundu. Y.G.'nin yapılan alkol testinde 4,15 promil alkollü olduğu belirlendi. Y.G'nin daha önce farklı tarihlerde alkolmetreyi üflemeyi ret ve alkollü araç kullanması sebebiyle sürücü belgesine 15 Ocak 2038 tarihine kadar el konulduğu tespit edildi.

Kadın sürücü Y.G'ye 'hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmayı 3. kez ve daha fazlasını ihlal etmek', 'mahkemelerce veya cumhuriyet savcılıklarınca ya da Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmak' maddelerini ihlal etmekten toplam 37 bin 354 TL cezai işlem uygulandı.

Şahsın sürücü belgesine ise 15 Ocak 2043 tarihine kadar geçici olarak el konuldu. Sürücü, işlemleri yapılmak üzere Çiftlikköy Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.