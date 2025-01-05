Direksiyon başında uyuyakaldı: Antalya’da ekiplere zor anlar yaşattı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Antalya’da otomobilinde çalışır halde hareketsiz yatan bir sürücü çevredekilere zor anlar yaşattı. Kapıları kapalı direksiyon üstünde uyuyan sürücüyü uyandıramayan vatandaşlar, olay yerine polis ve kurtarma ekibi çağırdı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi Azem Akkaya Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan geldiği belirtilen V.T.'nin cadde üzerinde çalışır haldeki 07 BMJ 775 plakalı otomobilde uzun süre hareketsiz yattığını gören çevredekiler, duruma müdahale etti. Seslerini duyuramayınca kapısı kilitli otomobili sallayan kişiler, sürücü tepki vermeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilin kapısını açmak için uzun süre çaba sarf etti. Bölgedeki bir çilingir de kapıyı açmak için ekiplere yardım etti. Saatler sonra kendisine gelen V.T., otomobilden çıktı. Kontrolde V.T.'nin sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığı, uyuduğu belirlendi. Sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan 993 lira para cezası kesildi.

Direksiyon başında uyuyakaldı: Antalya’da ekiplere zor anlar yaşattı

'UYUYORUM NE RAHATSIZ EDİYORSUNUZ'

Olaya şahit olan mahalleli Cüneyt Şiban, "Yoldan geçerken tesadüfen denk geldim, aracın içinde hareketsiz yatan sürücüyü gördüm. Kapının üst tarafının aralanmasıyla, sağlık ekibi sürücünün yüzüne su püskürttü. Otomobilin sürücüsü bir süre sonra uyanıp çıktı ve "Uyuyorum ne rahatsız ediyorsunuz" dedi. Uyurken ayağı da gazdaymış, şans eseri kimseye bir şey olmadı" diye konuştu.

Direksiyon başında uyuyakaldı: Antalya’da ekiplere zor anlar yaşattı

'SAĞLIK EKİBİ SÜRÜCÜYE SU FIŞKIRTTI'

Ekiplerin kapı açma çalışmalarına yardım eden Halit Mert ise "Saat 19.00 sıralarında otomobilinde uyuyan sürücüye vatandaşların müdahale ettiğini gördüm. Aracı sürekli sallıyorlardı. İçindeki vatandaşın uyanmadığını gördüm. Bir süre sonra olay yerine ekipler geldi. Onlar da uyandırmaya çalıştı. Sürücü bir süre sonra hareket etmeye başladı. Hayatta olduğunu belirledik. Ben de eski çilingirim. Çevredeki esnaftan tornavida ve tel aldım. Aracın sağ tarafındaki kapısını açtırdım. Kapıyı araladığımda, sağlık ekibi sürücüye arada boşluktan su fışkırttı. Yüzü ıslanan sürücü uyandı" dedi.

Direksiyon başında uyuyakaldı: Antalya’da ekiplere zor anlar yaşattı

Direksiyon başında uyuyakaldı: Antalya’da ekiplere zor anlar yaşattı

Direksiyon başında uyuyakaldı: Antalya’da ekiplere zor anlar yaşattı

Direksiyon başında uyuyakaldı: Antalya’da ekiplere zor anlar yaşattı

Direksiyon başında uyuyakaldı: Antalya’da ekiplere zor anlar yaşattı

Son Haberler
Konya’da hakemleri taşıyan otomobil devrildi! Maç ertelendi
Konya’da hakemleri taşıyan otomobil devrildi! Maç ertelendi
Hindistan’da helikopter düştü!
Hindistan’da helikopter düştü!
Derrick Rose’un forması emekli edilecek
Derrick Rose’un forması emekli edilecek
Adıyaman'da şoke eden olay!
Adıyaman'da şoke eden olay!
Mahkeme sonuçlandı: Kanserden yakınını kaybedene 1 milyon 400 bin TL tazminat
Mahkeme sonuçlandı: Kanserden yakınını kaybedene 1 milyon 400 bin TL tazminat