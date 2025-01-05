Direksiyon başında uyuyakaldı: Antalya’da ekiplere zor anlar yaşattı

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi Azem Akkaya Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan geldiği belirtilen V.T.'nin cadde üzerinde çalışır haldeki 07 BMJ 775 plakalı otomobilde uzun süre hareketsiz yattığını gören çevredekiler, duruma müdahale etti. Seslerini duyuramayınca kapısı kilitli otomobili sallayan kişiler, sürücü tepki vermeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilin kapısını açmak için uzun süre çaba sarf etti. Bölgedeki bir çilingir de kapıyı açmak için ekiplere yardım etti. Saatler sonra kendisine gelen V.T., otomobilden çıktı. Kontrolde V.T.'nin sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığı, uyuduğu belirlendi. Sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan 993 lira para cezası kesildi.

'UYUYORUM NE RAHATSIZ EDİYORSUNUZ'

Olaya şahit olan mahalleli Cüneyt Şiban, "Yoldan geçerken tesadüfen denk geldim, aracın içinde hareketsiz yatan sürücüyü gördüm. Kapının üst tarafının aralanmasıyla, sağlık ekibi sürücünün yüzüne su püskürttü. Otomobilin sürücüsü bir süre sonra uyanıp çıktı ve "Uyuyorum ne rahatsız ediyorsunuz" dedi. Uyurken ayağı da gazdaymış, şans eseri kimseye bir şey olmadı" diye konuştu.

'SAĞLIK EKİBİ SÜRÜCÜYE SU FIŞKIRTTI'

Ekiplerin kapı açma çalışmalarına yardım eden Halit Mert ise "Saat 19.00 sıralarında otomobilinde uyuyan sürücüye vatandaşların müdahale ettiğini gördüm. Aracı sürekli sallıyorlardı. İçindeki vatandaşın uyanmadığını gördüm. Bir süre sonra olay yerine ekipler geldi. Onlar da uyandırmaya çalıştı. Sürücü bir süre sonra hareket etmeye başladı. Hayatta olduğunu belirledik. Ben de eski çilingirim. Çevredeki esnaftan tornavida ve tel aldım. Aracın sağ tarafındaki kapısını açtırdım. Kapıyı araladığımda, sağlık ekibi sürücüye arada boşluktan su fışkırttı. Yüzü ıslanan sürücü uyandı" dedi.