﻿Arnavutköy'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araçlara çarptı

Haraççı Mahallesi Haraççı - Hadımköy Caddesi'nde bugün saat 14.30 sıralarında iddiaya göre seyir halindeki 34 ZF 9515 plakalı otomobilin sürücü M.D. direksiyon hakimiyetini kaybetti. M.D. Kullandığı otomobille yol kenarındaki 2 araca çarparak takla attı.
Otomobilin içinde sıkışan M.D., itfaiyenin yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yaralının otomobilin içinden çıkarıldığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. (AA)
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