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Arnavutköy'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araçlara çarptı

Arnavutköy'de seyir halindeyken kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden M.D., park halindeki 2 araca çarparak takla attı. Otomobilin içinde sıkışan M.D. itfaiye tarafından çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 17:48
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araçlara çarptı

Arnavutköy'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araçlara çarptı
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Haraççı Mahallesi Haraççı - Hadımköy Caddesi'nde bugün saat 14.30 sıralarında iddiaya göre seyir halindeki 34 ZF 9515 plakalı otomobilin sürücü M.D. direksiyon hakimiyetini kaybetti. M.D. Kullandığı otomobille yol kenarındaki 2 araca çarparak takla attı.

Otomobilin içinde sıkışan M.D., itfaiyenin yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yaralının otomobilin içinden çıkarıldığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.  (AA)

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