Direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırıma çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırıma çıktı

Aydın Efeler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç kaldırıma çıktı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç kaldırıma çıkarken, şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Olay, Adnan Menderes Mahallesi Yeni Dörtyol Kavşağı'nda saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 DP 399 plakalı ticari araç sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç yol kenarındaki demir bariyerleri kırarak kaldırıma çıktı. Kazada şans eseri kaldırımda kimsenin olmaması facianın önüne geçerken, araçtaki şahıslar da kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için önlem alırken, trafik akışı kazaya karışan hafif ticari aracın çekici marifeti ile olay yerinden kaldırılması ile normale göndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırıma çıktı

Direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırıma çıktı

Direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırıma çıktı

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