Direksiyon hakimiyetini kaybedip iki araca çarptı

Kaza, Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Bursa-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç sürücüsü Ceylan D., aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde duran araca ve başka bir araca çarptıktan sonra elektrik direğine vurarak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle elektrik direği seyir halinde olan aracın üzerine düştü.

Kaza sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Ceylan D. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

“YOLDA GİDERKEN ARACIMA ELEKTRİK DİREĞİ DÜŞTÜ”

Kaza sonrası aracının üzerine elektrik direği düşen Ali A. “Bayan sürücü önümde hızlı bir şekilde seyir halindeydi. Şerit değiştirerek ilerliyordu. Orta şeritten sağ şeride hızlı bir şekilde geçti. Park halindeki araçlara daha sonrasında elektrik direğine vurdu. Ben arkasındaydım, elektrik direği benim aracımın üzerine düştü” diye konuştu.

“DAHA BİN 500 KİLOMETREDE”

Park halindeki aracı ağır hasar alan Selim Ü. ise “Gece aracımı buraya park ettim. Aracım daha bin 500 kilometredeydi. Nisan ayında almıştım. Evde yatarken polis memuru arayarak uyandırdı. Böyle bir olayın başıma geleceğini az çok tahmin edebiliyordum. Böyle olayları görüp duyuyorduk. Bundan 5 ay önce yine burada bulunan bir araca çarpmışlardı. Buraya bir bariyer yapılması lazım. Buradan çocuk veya bir vatandaş geçiyor olabilirdi. Ben ve çocuklarım aracın içinde olabilirdik. Böyle atlattık, Allah korudu” ifadelerini kullandı.