Direksiyon sınavına büyük zam! Ehliyet sınavına gireceklere kara haber

Yeni yıla girilirken temel ihtiyaçlarımız dahil ödeme yaptığımız her şeye zam geldi. Zam füryasına katılan son şey ise ehliyet sınavları oldu.

Ehliyet kursuna gidecek vatandaşları bekleyen zamlardan 2024 yılında kursu devam edip direksiyon sınavına girecek olan kişiler de nasibini aldı.

2024 yılında direksiyon sınavı için kurslara verilen ücret 750 liraydı. Bu fiyat 2025 ile beraber Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1350 liraya çıkartıldı.

2024 yılında direksiyon sınavı harcını yatıran sürücü adayları, kurslarından gelen mesajlarla zam şoku yaşadı. Kurslar, 2024'te başvuru yapan vatandaşlardan zamlı ücret üzerinden kalan ücreti istemeye başladı.

SINAVDAN KALANLARA BÜYÜK ŞOK!

Direksiyon sınavına ilk girişinde geçemeyen sürücü adaylarının ikinci sınav için ödemesi gereken tutar ise 2024 yılında 2500 lira seviyesindeydi.

Milli Eğitim Bakanlığı, kurslara 2025 için zamlı ücretleri tebliğ etti. Buna göre sınavı geçemeyip ikinci kez sınava girecek kişiler artık 4000 TL ödemek zorunda kalacak.

Direksiyon sınavı başvurusunu 2024 yılında gerçekleştirip ücretini ödeyenlerden de zamlı fiyat üzerinden kalan ücret talep edildi.

Ehliyet kurslarından vatandaşlara atılan mesaj ise şu şekilde:

"Sayın adaylarımız yeni uygulamalı sınav kodu için belirlenen başarısız aday harç ücretleri 4000 TL olarak belirlenmiştir, 7 Ocak tarihine kadar ücretini yatırmayan adaylarımızın ücretini yatırmasını, eski fiyattan yatıran adaylarımızın harç ücretini tamamlaması önemle rica olunur."