Direksiyonda kalp krizi geçirip öldü

Kaynak: DHA
Direksiyonda kalp krizi geçirip öldü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ciple direksiyon başında harekmet halinde iken kalp krizi geçiren Cem Serbest hayatını kaybetti.

​Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 9’uncu Cadde üzerinde gerçekleşti. 32 Evler Mahallesi istikametkine giden Cem Serbest, 54 DT 430 plakalı cipin direksiyonundayken kalp krizi geçirdi.

direksiyonda-kalp-krizi-gecirip-oldu-360024-99547.jpg

Kontrolden çıkan cip karşı şeride geçip duvara hafif şekilde çarparak durabildi. Olaya şahit olanlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Cem Serbest’in yaşamını kaybettiği belirlendi. İlk belirlemelere göre kalp krizi sonucu öldüğü düşünülen Cem Serbest’in cenazesi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi.

Son Haberler
İsrail Batı Şeria'daki mülteci kampına saldırdı. 5 ölü Dünya
İsrail Batı Şeria'daki mülteci kampına saldırdı. 5 ölü
Güzel para vurdular! Yazarlar
Güzel para vurdular!
‘Tam Bir Centilmen’ filmi Yazarlar
‘Tam Bir Centilmen’ filmi
Yalnızca fakirlere değil zenginlere de ‘şükür’ tavsiye edilse… Yazarlar
Yalnızca fakirlere değil zenginlere de ‘şükür’ tavsiye edilse…
Erdoğan’ın hedefi… Yazarlar
Erdoğan’ın hedefi…
Komutanın trajik vedası: Bir onur intiharı Yazarlar
Komutanın trajik vedası: Bir onur intiharı
Borsada manipülasyona karşı koyma stratejisi Yazarlar
Borsada manipülasyona karşı koyma stratejisi