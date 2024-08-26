Direksiyonda kalp krizi geçirip öldü

​Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 9’uncu Cadde üzerinde gerçekleşti. 32 Evler Mahallesi istikametkine giden Cem Serbest, 54 DT 430 plakalı cipin direksiyonundayken kalp krizi geçirdi.

Kontrolden çıkan cip karşı şeride geçip duvara hafif şekilde çarparak durabildi. Olaya şahit olanlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Cem Serbest’in yaşamını kaybettiği belirlendi. İlk belirlemelere göre kalp krizi sonucu öldüğü düşünülen Cem Serbest’in cenazesi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi.