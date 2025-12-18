Adana’da şoför ile kadın yolcu bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Şoför, kadından otobüsten inmesini istedi. Yolcunun küfür etmesi üzerine şoför de küfürle karşılık verdi. Şoföre tepki gösteren kadın daha sonra çantasını fırlattı. Tartışma büyürken taraflar birbirine yumruk ve tokat atarak kavga etti. Yaşanan arbede, diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu. Kavga anı yolcular tarafından cep telefonuyla görüntülendi.