Direniş sürüyor! DYO’da işçilerden tarihi ücret talebi...

DYO Boya işçileri Gebze ve İzmir’deki grevlerini 33. gününde dürdürüyor. Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinden sonuç alamayınca greve çıkan işçiler aylık brüt maaşlarının 74 bin TL’ye çıkarılmasını talep ediyor.

33 GÜNLÜK DİRENİŞ

DYO Boya’da örgütlü sendika Petrol İş Sendikası’nın 22 Mayıs’ta başlattığı grev Gebze ve İzmir’de bulunan fabrikalarda sürüyor. Enkocaeli adlı yerel sitenin haberine göre geçtiğimiz günlerde sendika işverenle yeniden masaya oturdu. Ancak görüşmede anlaşma çıkmadı.

Sendika bu süreçte, DYO’nun açıkladığı ciro oranlarına işaret ederek, işçiler için talep edilen maaşın bu cironun yanında çok az kaldığını belirterek düşük ücret dayatması yapıldığını savunuyor.

DYO işçisinin brüt taban saat ücreti 154 TL, aylık ortalama brütün 34 bin 600 TL civarında. İşçilerin ise taban saat ücretlerinin brüt 320 TL seviyesine çıkmasını istiyor. Sendika, yoksulluk sınırının altında kalan bu talebin bile DYO tarafından karşılanmadığını belirterek işverenin uzlaşmamasına tepki gösteriyor.