Diri hastaya “Öldü raporu” verilip, morga konuldu! Musallada dirilen adamda skandallar zinciri

Olay, İstanbul'da Ayvansaray Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; gırtlak kanseri tedavisi gören ve yaklaşık 1 haftadır bir hastanede enfeksiyon tedavisi gören 89 yaşındaki Halit Bayşu, hastaneden taburcu edilerek evine gönderildi. Sabah 07.00 sıralarında fenalaşan Bayşu, ailesi tarafından çağrılan ambulansla Yeşilköy’deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Saat 09.00 sıralarında hastaneden Bayşu'nun vefat ettiği yönünde rapor verildi.

Cenaze işlemlerinin başlatılmasının ardından Bayşu'nun naaşı, cenaze namazı kılınması için Ayvansaray Mahallesi'nde bulunan Hacı İlyas Yatağan Camii’ne getirildi. Fatih Ayvansaray Hacı İlyas Yatağan Camisi’ndeki cenaze töreninde 86 yaşındaki Halit Bayşu’nun tabutundan ses geldiğini duyan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirildi.

Camiye gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yaşadığı anlaşılan Bayşu, müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yaklaşık 2 saat müdahale edilen ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybeden Bayşu’nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

İstanbul'da cenaze namazı kılınırken tabutundan ses gelen adamı çıkarıp ambulansla hastaneye kaldırdılar

“TABUTTAN SES GELİNCE HEPİMİZ ÜRPERDİK”

Bayşu’nun cenazesine katılan yakınları, şahit oldukları olay karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Bayşu’nun aile dostu Erdoğan Baysal, musalla taşına koydukları tabuttan ses geldiğini duyduklarını belirterek, şöyle devam etti: “10-15 kişiydik, herkes birbirine baktı. ‘Tabuttan ses geliyor’ dediler, hepimiz ürperdik. O sesi herkes duydu. Adam eliyle tabuta vuruyordu, nefes aldığını, tabuta vurduğunu hissediyorsun. O anda herkes şoktaydı. Ambulans geldi, tabutu açtılar, kefenle alıp ambulansa koydular. Baktılar adam yaşıyor, başladılar kalp şoku yapmaya. Bayağı uğraştıktan sonra ambulansla hastaneye götürdüler. Tekrar öldüğü haberini aldık.”

NABIZ 120’Yİ GÖSTERİYOR

Turgay Tirit ise cenaze namazı için camiye gittiklerini kaydederek, “İçeri girdik, musalla taşında tabut duruyor fakat koluna nabız cihazı takmışlar. Tabuttakinin nabzına baktım, 120’yi gösteriyor. Tekrar baktığımda nabzı gitgide düştü. 55-56’ya kadar inince ambulanstaki arkadaşlar tabuttan çıkarıp hastaneye götürdüler” dedi.

CANLI CANLI GÖMECEKTİK

Yaşananlarla ilgili konuşan Halit Bayşu’nun oğlu Yiğit Bayşu “Doktor, hayatında böyle bir şeyle ilk kez karşılaştığını söyledi” derken yeğeni Osman Bayşu da “O sesi duymasaydık, amcamı canlı canlı gömecektik, toprağın altında kendi kendine ölecekti” diye konuştu.

Olayın ardından Bayşu'nun yakınları Adli Tıp Kurumu'na geldi. Halit Bayşu'nun Yeğeni Osman Bayşu, "İnsan öldükten sonra canlı canlı mezara konmak buna denir. Ama ölmeyen insanı mezara koyuyorlar. Konuşamıyorum çünkü söylenecek laf yok yani, kalmadı diyorum artık. Fişini çekiyorlar morga yatırıyorlar, morgdan sonra camiye götürüyorsun, kefen giydiriyorsun tabuttan ses geliyor. Çocukları ve gelinimiz sarılıyor tabuta, tabuttan sesleri duyunca tabi ki bir panik halinde insanlar kaçışıyor ve amcamızın ölmediği ortaya çıkıyor. Meğerse ölmemiş, öldü diye fişini çekiyorlar. Ondan sonraki süreç 3 saat morgda kalıyor, -40 derece morgda kaldıktan sonra camide yıkanıyor. Cenaze camiye geliyor. Adli Tıp'ın raporlarını bekledik, 4 ay vermiş onu bekliyoruz. Savcı beylerin söylediğine göre 'siz sonuna kadar haklısınız' söylediler kendileri, biz de avukatlarımızla görüşüp hukuki süreci devam ettireceğiz. Hastane hakkında şikâyetimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.

'BİZ DE HAYATIMIZDA İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUZ'

Halit Bayşu'nun oğlu Yiğit Bayşu ise, "Doktorun söylediği 'ben hayatımda böyle bir şey ilk defa görüyorum', ambulanstaki arkadaşlarda videolarını çektiler. Biz de hayatımızda ilk defa böyle bir şey görüyoruz. Çünkü şöyle söyleyeyim; cihaza bağlanıp da ambulanstaki arkadaşların, onların eğitimleri, onların şey yapmaları çok önemli bizim için. Bilinçli olan normalde öldüğünde tabutu kapatmaları gerekirken onlar apar topar hastaneye kaldırdılar. Bunun bir açıklaması olmalı" ifadelerini kullandı.

NABIZ 120’Yİ GÖSTERİYOR

Turgay Tirit ise cenaze namazı için camiye gittiklerini kaydederek, “İçeri girdik, musalla taşında tabut duruyor fakat koluna nabız cihazı takmışlar. Tabuttakinin nabzına baktım, 120’yi gösteriyor. Tekrar baktığımda nabzı gitgide düştü. 55-56’ya kadar inince ambulanstaki arkadaşlar tabuttan çıkarıp hastaneye götürdüler” dedi.

HASTANE AÇIKLAMA YAPMADI

Öte yandan Halit Bayşu’ya ‘vefat ettiği yönünde’ verdiği öne sürülen Yeşilköy’deki özel hastaneden olaya ilişkin şuana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.