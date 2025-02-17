Dirk Kuyt tribünde maç izledi ortalık karıştı

Kaynak: Haber Merkezi
Dirk Kuyt tribünde maç izledi ortalık karıştı

Kariyerine Belçika ekiplerinden Beerschot’ta devam eden teknik direktör Dirk Kuyt tribünde maç izleyince ortalık ayağa kalktı. Hollandalı teknik adam Feyenoord’un maçını tribünden izleyince transfer söylentileri ortaya çıktı.

Belçika'nın Beerschot takımını çalıştıran Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt'ın adı, Feyenoord teknik direktörlüğü için geçiyor.

Belçika'nın Beerschot takımını çalıştıran Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt'ın adı, Feyenoord teknik direktörlüğü için geçiyor.

Hollanda basınında çıkan haberlere göre Mark van Bommel ve Erik ten Hag gibi isimlerin yanı sıra Dirk Kuyt da Feyenoord için ciddi bir seçenek olarak görülüyor.

Haber detayında taraflar arasında görüşmelerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin henüz netlik kazanmadığı kaydedildi.

Beerschot ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 44 yaşındaki teknik adam, 2018-2028 yılları arasında Feyenoord'un U19 takımını çalıştırmıştı.

Son Haberler
Necip Uysal 5 başkan, 17 teknik direktör gördü!
Necip Uysal 5 başkan, 17 teknik direktör gördü!
Ümit Özdağ’dan flaş Halk TV açıklaması. “Cezaevinde can güvenliğim yok” diyerek açıkladı
Ümit Özdağ’dan flaş Halk TV açıklaması. “Cezaevinde can güvenliğim yok” diyerek açıkladı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den özel sektöre güven mesajı
Şi Cinping'den özel sektöre güven mesajı
Vatikan'dan yeni açıklama! Papa Franciscus'un sağlık durumu nasıl?
Papa Franciscus'un sağlık durumu nasıl? Vatikan'den yeni açıklama...
Mesut Özil açıkladı: Neden Türk Milli Takımını seçmedi?
Mesut Özil açıkladı: Neden Türk Milli Takımını seçmedi?