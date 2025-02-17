Dirk Kuyt tribünde maç izledi ortalık karıştı

Belçika'nın Beerschot takımını çalıştıran Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt'ın adı, Feyenoord teknik direktörlüğü için geçiyor.

Belçika'nın Beerschot takımını çalıştıran Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt'ın adı, Feyenoord teknik direktörlüğü için geçiyor.

Hollanda basınında çıkan haberlere göre Mark van Bommel ve Erik ten Hag gibi isimlerin yanı sıra Dirk Kuyt da Feyenoord için ciddi bir seçenek olarak görülüyor.

Haber detayında taraflar arasında görüşmelerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin henüz netlik kazanmadığı kaydedildi.

Beerschot ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 44 yaşındaki teknik adam, 2018-2028 yılları arasında Feyenoord'un U19 takımını çalıştırmıştı.