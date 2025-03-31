Dirk Kuyt’ın takımı küme düştü: Yeni sezondaki geleceği belirsiz

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Dirk Kuyt’ın takımı küme düştü: Yeni sezondaki geleceği belirsiz

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Dirk Kuyt’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Beerschot'un küme düşmesi kesinleşti. Hollandalı teknik adamın önümüzdeki sezon takımın başında olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe, Liverpool ve Feyenoord gibi dev kulüplerde forma giyen Dirk Kuyt, teknik direktörlükte istediği başarıyı yakalayamıyor.

Belçika Jupiler Pro Lig ekiplerinden Beerschot'un başında bulunan Kuyt, takımıyla ligde kalma mücadelesinde başarısız oldu.

Sezonu 18 puanla son sırada tamamlayan Beerschot, Küme Düşme Play-Off Grubu'ndaki ilk maçında Sint-Truiden'e 1-0 mağlup oldu. Kortrijk ile Cercle Brugge arasındaki mücadelenin 2-2 sona ermesiyle birlikte matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşen ekip, gelecek sezon Belçika Challenger Pro Lig'de mücadele edecek.

Beerschot'ta Dirk Kuyt'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Belçika basınında yer alan haberlere göre, deneyimli çalıştırıcının maaşı 2. Lig seviyesindeki bir takım için yüksek olsa da göreve devam edip etmeyeceği konusunda henüz net bir karar alınmış değil.

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