Dirk Kuyt'ın yeni adresi belli oldu: Beklenmedik karar

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Dirk Kuyt'ın yeni adresi belli oldu: Beklenmedik karar

Hollandalı eski futbolcu Dirk Kuyt, ülkesinin ikinci lig ekiplerinden FC Dordrecht ile anlaştı.

Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Hollandalı efsane futbolcu Dirk Kuyt, teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

Geçtiğimiz sezon çalıştırdığı Belçika Jupiler Pro League ekiplerinden Beerschot ile küme düşen genç çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde takımla yollarını ayırmıştı.

Hollandalı teknik adam, önümüzdeki sezonu Hollanda İkinci Ligi takımlarından FC Dordrecht'te geçirecek.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Dirk Kuyt, FC Dordrecht ile bir yıllığına anlaştı. Resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.

Dirk Kuyt 2012-2015 yılları arasında Süper Lig'de Fenerbahçe forması giymişti. Fenerbahçe formasıyla 130 maça çıkan Kuyt, 37 gol 28 asistlik bir performans göstermişti.

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