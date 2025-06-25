Dirk Kuyt'ın yeni adresi belli oldu: Beklenmedik karar

Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Hollandalı efsane futbolcu Dirk Kuyt, teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

Geçtiğimiz sezon çalıştırdığı Belçika Jupiler Pro League ekiplerinden Beerschot ile küme düşen genç çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde takımla yollarını ayırmıştı.

Hollandalı teknik adam, önümüzdeki sezonu Hollanda İkinci Ligi takımlarından FC Dordrecht'te geçirecek.

???? FC Dordrecht, Teknik Direktör Dirk Kuyt ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Resmi açıklama kısa süre içerisinde yapılacak. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 25, 2025

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Dirk Kuyt, FC Dordrecht ile bir yıllığına anlaştı. Resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.

Dirk Kuyt 2012-2015 yılları arasında Süper Lig'de Fenerbahçe forması giymişti. Fenerbahçe formasıyla 130 maça çıkan Kuyt, 37 gol 28 asistlik bir performans göstermişti.