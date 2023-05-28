Dirsek kararmalarına doğal çözümler

Estetik olarak kötü bir görünüme neden olan dirsek kararmaları can sıkıcı olabiliyor. Diz, dirsek ve koltuk altında olan bu kararmalar doğal yöntemlerle geçirilebiliyor. Peki nasıl? İşte yanıtı:

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi içeriği sebebiyle bakterileri öldürücü özelliktedir. Koku oluşumunu önleyen elma sirkesi, vücudunuzda kararmış diz, dirsek, ve koltuk altını da beyazlatacaktır. Elma sirkesini kararmış bölgeye sürüp 15 dakika beklettikten sonra durulayarak beyazlamasını sağlayabilirsiniz.

PATATES

Hassas bir cildiniz varsa kararmış bölgeleri patatesle beyazlatmanız daha iyi olacaktır. 1 dilim patates keserek kararmış koltuk altlarınızı ovup durulayabilirsiniz. Ayrıca patates suyunu da sürüp 10 dakika beklettikten sonra durulayabilirsiniz.

LİMON VE KARBONAT

Limon asitli yapısıyla cilt beyazlatmada çok maharetli bir besindir. Ayrıca limon içerisindeki vitamin ve mineraller sayesinde cildi ölü hücrelerden de arındırır. Eğer diz kapağınız, koltuk altınız veya dirseğinin zaman içerisinde karardıysa limon suyu yardımınıza koşacaktır. Ayrıca karbonat da ciltteki ölü birikimleri giderir. Göreceksiniz ki karbonat uyguladığınız kararmış bölge zamanla pul pul dökülecek ve beyazlayacaktır. 1 yemek kaşığı limon suyuna ekleyeceğiniz 2 yemek kaşığı karbonat kararan bölgeleri beyazlatacaktır. Elde ettiğiniz karışımı dairesel hareketlerle kararmış bölgeye sürebilirsiniz.

SÜT VE KARBONAT

Süt iyi bir nemlendirici görevi görür. Ayrıca içerisinde bulunan laktik asit kararmış pigmantasyonu azaltır. Karbonat ise cildi ölü hücrelerden arındırır. 2 yemek kaşığı karbonata 1 yemek kaşığı süt döküp macun kıvamına getirin. Daha sonra bu macunu dairesel hareketlerle vücudunuzdaki dirsek, diz kapağı ve koltuk altı gibi bölgelere sürüp 15 dakika beklettikten sonra durulayabilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ

Saç ve cilt bakımında fazlasıyla kullanılan Hindistan cevizi yağı kararmış bölgelerin beyazlamasını da sağlıyor. Koltuk altınıza E vitamininden zengin Hindistan cevizi yağını sürerek beyazlatabilirsiniz.