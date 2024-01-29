Dirsek ve dizlerdeki karartılar neden olur

Kaynak: Haber Merkezi
Dirsek ve dizlerdeki karartılar neden olur
Kararmış dirsekler, genellikle ciltteki melanin hormonunun artışına bağlı olarak ortaya çıkan bir durum. Peki, neden olur, ne yapmalı? İşte ayrıntılı bilgiler...

Melanin hormonu, cilt rengini belirleyen bir hormondur. Kararmış dirsekler, bir hastalık belirtisi olmayabilir, ancak vücudun diğer bölgelerinde de sık sık karşılaşıyorsanız, bir doktora görünmenizde fayda olabilir.

Kararmış dirseklerin nedenleri arasında şunlar sayılabilir:

Cilt bakım ürünlerinin yanlış kullanımı

Masanın üzerine dirseklerle baskı yapma

Güneş ışınlarına çok fazla maruz kalmak

Genetik ve yapısal faktörler

Hormonal değişiklikler

Bazı ilaçların yan etkileri

Diyabet, Addison hastalığı, Cushing sendromu gibi bazı hastalıklar

Kararmış dirseklerin tedavisi için doktorunuzun tavsiyesine göre ilaç, krem, lazer veya kimyasal peeling gibi yöntemler uygulanabilir. Ayrıca evde hazırlayabileceğiniz doğal yöntemlerle de kararmış dirseklerinizi açmaya çalışabilirsiniz. Bu yöntemler arasında limon, salatalık, yoğurt, sirke, yulaf ezmesi, zeytinyağı, şeker, bal, badem yağı, karbonat, aloe vera gibi malzemeler kullanabilirsiniz.

Kararmış dirsekler, ciddi bir sağlık sorunu olmasa da, estetik açıdan rahatsız edici olabilir. Bu nedenle, kararmış dirseklerinizi önlemek veya tedavi etmek için yukarıda bahsettiğimiz yöntemleri deneyebilirsiniz. Ancak, kararmış dirseklerinizin altında başka bir hastalık yatıyor olabileceğini unutmayın ve düzenli olarak sağlık kontrollerinden geçin.

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